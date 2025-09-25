Популярное
Данила Бычков
Офлайн

Starbucks закроет более 400 кофеен в Северной Америке, включая «культовое» заведение рядом со штаб-квартирой в Сиэтле

Закрыть планируют «финансово неэффективные» точки.

Источник: Starbucks
  • Starbucks также сократит около 1000 офисных сотрудников в рамках реструктуризации, пишет CNN. Это уже вторая волна сокращений в компании с начала 2025 года — первая прошла в феврале 2025-го и затронула примерно 1100 сотрудников.
  • По данным издания, по состоянию на июнь 2025 года у Starbucks было 18 734 кофейни в Северной Америке. К концу сентября 2025-го их останется 18 300. Расходы на реструктуризацию составят около $1 млрд.
  • Закрытию подлежит в том числе «культовая» кофейня в Сиэтле — «в нескольких минутах» от штаб-квартиры Starbucks, отмечает Business Insider. Её открыли в 2014 году. Это первое заведение сети в формате Reserve Roastery — кофейни, совмещённой с магазином и цехом по обжарке зёрен.
  • В Reserve Roastery действует расширенное меню с алкогольными напитками. После закрытия точки в Сиэтле у компании останутся подобные заведения в Чикаго, Нью-Йорке, Токио, Милане и Шанхае.
  • В сентябре 2025 года Starbucks запланировала обновить 1000 кофеен в США, чтобы сделать их более «гостеприимными». На реконструкцию каждой точки компания потратит около $150 тысяч.

