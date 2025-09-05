Starbucks запланировала обновить 1000 кофеен в США к концу 2026 года, чтобы сделать их более «гостеприимными»

И повысить посещаемость.Масштаб обновлений будет зависеть от местоположения торговой точки. Но в планах — увеличить количество посадочных мест, установить больше тёмных деревянных панелей и мягкого освещения, а также добавить детали, которые должны сделать кофейни уютнее, пишет CNBC.Starbucks планирует потратить около $150 тысяч на обновление каждой точки. Изменения нужны, чтобы вернуть компании статус «третьего места», куда клиенты заходят между работой и домом, отмечает издание.Интерьер кофейни на Union Square East в Нью-Йорке до реконструкции. Источник здесь и далее: Starbucks / CNBCКофейня после обновленияВ январе 2025 года Starbucks запретила сидеть в кофейнях и пользоваться уборными тем, кто ничего не купил, писала WSJ. По словам газеты, посетители жаловались, что в кофейнях стало неуютно: столики занимали люди без заказов, а в уборных стали появляться очереди.В августе Starbucks в Южной Корее запретила посетителям приносить «громоздкое» офисное оборудование, включая перегородки для столов и принтеры. Так отреагировали на гостей, которые устраивали в кофейнях «личные офисы».#новости #starbucks