Таня Боброва
Еда

Starbucks запланировала обновить 1000 кофеен в США к концу 2026 года, чтобы сделать их более «гостеприимными»

И повысить посещаемость.

  • Масштаб обновлений будет зависеть от местоположения торговой точки. Но в планах — увеличить количество посадочных мест, установить больше тёмных деревянных панелей и мягкого освещения, а также добавить детали, которые должны сделать кофейни уютнее, пишет CNBC.
  • Starbucks планирует потратить около $150 тысяч на обновление каждой точки. Изменения нужны, чтобы вернуть компании статус «третьего места», куда клиенты заходят между работой и домом, отмечает издание.
Интерьер кофейни на  Union Square East в Нью-Йорке до реконструкции. Источник здесь и далее: Starbucks / CNBC
Кофейня после обновления
  • В январе 2025 года Starbucks запретила сидеть в кофейнях и пользоваться уборными тем, кто ничего не купил, писала WSJ. По словам газеты, посетители жаловались, что в кофейнях стало неуютно: столики занимали люди без заказов, а в уборных стали появляться очереди.
  • В августе Starbucks в Южной Корее запретила посетителям приносить «громоздкое» офисное оборудование, включая перегородки для столов и принтеры. Так отреагировали на гостей, которые устраивали в кофейнях «личные офисы».

#новости #starbucks

9 комментариев