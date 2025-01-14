Starbucks запретит сидеть в кофейнях и пользоваться уборными тем, кто ничего не купил

В 2018 году компания, наоборот, разрешила так делать.Сначала запрет введут в Северной Америке, где у Starbucks свыше 11 тысяч заведений. Он вступит в силу 27 января 2025 года, пишет WSJ со ссылкой на внутренние документы. Всего у Starbucks 36 тысяч точек в 84 странах, однако планы на другие регионы пока неизвестны.Информацию о том, что занимать столики в залах и на улице, пользоваться уборными и пить бесплатную воду могут только клиенты и их спутники, укажут на информационных табличках. Бариста должны следить за ситуацией и просить уйти тех, кто нарушает правила.По данным WSJ, клиенты жаловались, что в кофейнях сети стало неуютно: столики занимают те, кто ничего не пьёт и не ест, за заказами и в уборные — очереди. Сотрудники сообщали в том числе о грязи. Так что цель — повысить комфорт и безопасность как для покупателей, так и для штата.Источник фото: AxiosStarbucks ввёл политику «открытых дверей» в 2018 году — после инцидента в Филадельфии. Тогда арестовали двоих посетителей: один хотел воспользоваться уборной, а другой присел за столик. Сотрудники попросили их уйти, поскольку те ничего не купили, но мужчины отказались. За это компания столкнулась с критикой.То решение принял тогдашний глава компании Говард Шульц. С сентября 2024 года гендиректор — Брайан Никкол. Перед сетью стоит задача улучшить финансовые показатели на фоне падения продаж и прибыли.Полина ЛааксоЕда28.05.2021Не кофейня, а необанк: как Starbucks анализирует клиентов и почему её приложение популярнее Google Pay В 1970-х она продавала зерно, а сейчас стала технологической компанией — разбор истории и бизнеса Starbucks в пересказе The Generalist.#новости #starbucks
Отказывать людям в уборной в общественном месте (к которым относится коммерция) - нарушение базовых прав человека.
Кафе не является "общественным местом", это частный бизнес.
Может предоставлять доступ в уборную, но не обязан этого делать. Их задача, в конце концов, получение прибыли, а не работа оператором общественных туалетов.
Я понимаю ваше раздражение. Но я, как, например, клиент кафе, приходя туда за кофе, не хотел бы сидеть перед дверью общественного туалета с очередью на полкафе из людей с улицы.
Там в статье на WSJ по ссылке выше сказано, что проблема более глубокая. Они бы и рады пускать людей справить нужду, но некоторые их точки превратились в общественный туалет, где реально выстраиваются очереди (и эти очереди не из клиентов). Помимо этого, все там же сказано, что уборные стали активно эксплуатироваться маргинальными личностями - нарками, бомжами и т.п. И это такая реклама вряд ли идет на пользу самому Старбаксу.
нарушение базовых прав человекаАхахахаха
Базовые права человека в мире с розовыми пони, а тут реальность.
Камиль, права одного человека заканчиваются там где начинаются права другого. Я плачу аренду 10к за квадратный метр и если каждый бомж будет срать в туалете в моем кафе, то я закроюсь, потому что клиенты не смогут воспользоваться уборной.
Капитализм во всей красе)