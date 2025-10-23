МТС и Т2 начнут открывать совместные салоны связи, чтобы сэкономить на открытии торговых точек с нуля

Эффекты от партнёрства, связанные с оптимизацией расходов, «существенно превосходят» риски потенциальной конкуренции, считают в «INFOLine-Аналитике».Источник: МТС / Shopper'sНекоторые торговые точки переформатируют из существующих по договорам субаренды, другие — будут сразу арендовать вместе, пишет РБК со ссылкой на операторов.Компании уже отбирают подходящие салоны для открытия совместных — по 300 с каждой стороны. Первую пилотную точку открыли в Кирове.Операторы считают, что формат позволит «достичь значительной экономии» за счёт снижения расходов на поиск локаций и создание магазинов с нуля и вместе с тем «укрепить физическое присутствие» в местах с высокой проходимостью. Всего у МТС в России около 3900 салонов связи, у Т2 — 3200.По словам МТС, 40% выручки салона связи генерируют операторские продукты и услуги, 35% — продажи товаров, 25% — финансовые услуги. Количество магазинов оператора за первое полугодие 2025-го сократилось на 6,3%, выручка розничного бизнеса — на 22%, до 10,5 млрд рублей.Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что партнёрство операторов может быть эффективным: оптимизация расходов на физическую розницу превосходит риски, связанные с потенциальной конкуренцией между ними.#новости