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Россия ограничила полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня Статьи редакции
Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров.
Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
По словам Голиковой, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Исключение также сделают для вывозных рейсов.
Авиасообщение с обеими странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется, добавляет ТАСС. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, почти 80% вернувшихся в Россию с Covid-19 за последнее время прилетели из Турции. За последнюю неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Москва открыла авиасообщение.
Издание уточняет, что российским туроператорам рекомендуется приостановить продажи туров. По данным АТОР, которые приводит ТАСС, с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян. По словам Голиковой, Ростуризму дано поручение подготовить пакет мер поддержки туристов.
В Ростуризме сообщили, что эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет, россияне планово закончат свой отдых в этих странах. Ведомство рекомендует менять путёвки с вылетом до 1 июня на более поздние даты или другие направления. О готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию уже сообщили «Уральские авиалинии».
По сути так же можно ответить про Гибралтар в мирное время он никому не нужен, Суэц по крайней мере деньги приносит. Средиземное море тоже внутреннее, и так же его окружает ряд каких то государств, в чем разница между Черным морем?
Вот при наличии каких то конфликтов эти проливы сразу обретают другое значение. Для всех стран средиземноморья при их закрытии повышается безопасность. А черноморское побережье Турции, почти такое же как средиземноморское. Отсюда вывод Турция смотрит на вопросы своей безопасности.
Турция по поводу независимости Греции горюет каждый год, там своих причин хватает они ещё помнят Асманскую империю сломленную хитрой Европой
"На майские россиянам можно только в Крым!"
(С) правительство
Присоединить Крым, чтобы заставить нас там отдыхать... дааа чудны дела чудиков🤣
Странно, очень многие болеют, а авиасообщение закрыли после заявления Эрдогана 😂
Конечно , что бы жена одного оппозиционера поменьше летела в страны западные
Не станет Сочи и Крым лучше даже если весь мир закроют. Были в Сочи в январе.
Толпы людей. Никаких масок и ограничений. А потом: это Турция виновата. Ох Эрдоган, ну чуток бы подождал ты с Украиной, дал бы бедным россиянам отдохнуть.
Энергетический фонарь
Это потому что услуги туристам у нас по большей части оказывают конченые дебилы, которым важно срубить бабла здесь и сейчас, а приедет потом человек ещё раз или нет это их не волнует.
Впрочем, это не только у нас.
дал бы бедным россиянам отдохнуть
Бедные россияне в Турции не отдыхают.
Более-менее нормальный отель от 150к за 10 дней, не смотрите всякую хуету.
У нас народ и рисковый (см. картинку динамики заболеваний), и упорный (см.тесты по вылету-прилету и регистрация в Турции по номеру мобилы) в тяге к олинклюзиву у моря :)
кмк, всё же пик на картинке более важен был для принятия решения.
Самоцитирование себе позволю:
"Изначально понятно было что Турция будет последней страной, которая признает Крым российским. Достаточно вспомнить под чьей крышей Крымское ханство было :)"
Тому шо отжать крым у слабой украины - какой никакой шанс оставался, а у РФ - уже нет.
Благодарный шар
Скорее всего мотив из-за решения Эрдогана, а статистика очень удачно легла как причина для общественности.
Боржоми вроде продается и винище вернулось?
Если в грузии власти не могут придержать своих бурогозов, то надо как-то в чувство приводить охамевших, через бакс. Черт с ними, с митингами чтобы депутаты наши уехали и мат в адрес путина, но Познер-то чем вдруг провинился? Пусть пока свои хинкали едят сами.
Про Норвегию не в курсе подробностей. Но зачем нам тамошние консервы? У нас своей рыбы не хватает? банальный протекционизм вижу я.
Всего заражений 3 849 011
Выздоровевшие 3 331 411
Вообще крайне неоднозначная история. Я тут временно живу, в Турции, и мы уже год с переменным успехом сидим в разных ограничениях. Сейчас месяц рамадан начинается с 12го апреля и на месяц закрываются все кафе/рестораны + в выходные запрет на выход из дома. Более того, у знакомых тут у многих родственники пожилые умерли от ковида. Другой вопрос, что вероятнее всего (конкретную статистику по регионам скрывают) это не в туристических регионах такая заболеваемость и смертность, а в маленьких городах, поэтому приличная часть политики тут тоже явно присутствует.
Классно пишутся новости.
ЗАГОЛОВОК: Россия ПРИОСТАНОВИЛА полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня
ВНУТРИ: Россия ОГРАНИЧИВАЕТ регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией
Хорошо, что в Танзании нет заболеваемости. Политика здесь ни при чем, конечно же
Энергетический фонарь
Дык нигров никто не считает, даже сами нигры. И это не стеб и не шутка, им там реально пофигу. Да и привыкли они к всяким эпидемиями, одной больше, одной меньше.
Кстати, с Танзанией тоже закрыли сегодня)
P.S. Мечта в Кении и Танзании побывать, но ссыкотно. Конечно, я не про эти пляжи и тд, это мне совсем не интересно, а вот к примеру кратер Нгоронгоро и т.д. это тема.
Да хз, слишком много «но». Сейчас там ещё и неспокойно стало, башку отпилят местные муслимы ) Впрочем, люди и в бразильские фавеллы гоняют, а схлопотать можно и в Париже..
меня поражали истории ребят, которые радовались когда удавалось в прошлом году вырваться через Стамбул в Бразилию ёпт. 3е место по заболеваемости в мире :) шило в ж...
Сейчас там ещё и неспокойно стало, башку отпилят местные муслимы
там всегда где-то неспокойно было. В целом если выбрать вдумчиво маршрут из стран поспокойнее, там сафари нормальный взять с охраной - будет не опаснее тусовки ночью в Купчино условном кмк :) если гиппопотам какой не затопчет.
Вопрос не в заболеваемости даже, вопрос больше в том, кому ты там нахрен нужен, если своих-то лечить не могут)
Насчёт безопасности это понятно, но чую такая поездка будет стоить столько, сколько я за пару лет трачу, а то и больше. Понятно, за бабло там можно хоть из боевых вертолётов прикрытие заказать.
Вопрос не в заболеваемости даже, вопрос больше в том, кому ты там нахрен нужен, если своих-то лечить не могут)
Вот это вопрос, да. Тут и медстраховка какая б ни была уже не поможет ведь.
такая поездка будет стоить столько, сколько я за пару лет трачу, а то и больше.
затраты измерялись пусть и в тысячах долларов, но не в десятку емнип.
Там была у нее забавная встреча с парой пенсионеров московских, которые решили себе подарок сделать, просто по прилету взяли какой-то дешманский тур за оверпрайс не вникая и потом искали на привале "где б тут кипяточку найти". Жена комментировала свою жалость "ты представляешь, у них даже повара своего не было", а я в этот момент думал "ну и зажралась же ты, мать" :)
Я кстати сам ща заграницей живу. И с короной сейчас, почти наверняка) Насчёт врачей даже не заморачиватся, хотя страховка местная есть как и ВНЖ.
Ну там творится кромешний пиздец в плане заболеваемости, но власти заверяют, что ковидлы там нет. Как с ними догадались открыть авиасообщение ( да ещё и в числе первых) для меня остаётся загадкой
Откуда инфа или только что придумал?
А есть какие-то официальные данные гуманитарных организаций и т.д.? Медуза ссылается на DW, но там просто какие-то домыслы. Типа как сказки про Северную Корею, что там очередную невесту диктатора расстреляли и съели.
О каких официальных данных может идти речь, когда там запрещено говорить о нем?
президент умер уже давно достаточно, а его замша вполне прозападная и верит в ковид как надо. Пора уже наладить инфу-то.
З.Ы. некоей оценочной производной мог бы стать подсчет % наших туристов заболевших после прилета (ПЦР же обязаны сдавать, данные есть о том кто куда летал) и сравнить по странам где были.
На Занзибаре вообще кайф, только неверующий президент у них от ковида по моему умер
сердце вроде бы, а может и приморили - он весьма свободолюбивый был, самостоятельный.
Вы на материке были?
Мне хватило мозгов туда не лететь. Были знакомые, на Занзибаре, конечно же
Естественный
В марте были, вроде еще живые
Как достали эти все ограничения и запреты.
Пора валить на Марс? :)
Мне кажется, что там уже пару дворцов построили, так что занято все
Это же очевидно, что не из за коронки)
Когда это Россию волновала вообще она?
А вот обидеться из-за новых поставок UAV для Киева - легко)
Танзанию-то за что?
Приостанавливают сообщение и возобновляют, снова приостанавливают и возобновляют... такими темпами когда уже маски снимем?
Не знаю, когда вы маску снимете; кто хотел — уже давно все сняли.
Странно, ибо я был неделю в Турции, и все ходят в масках, комендантский час даже в Стамбуле есть. В торговые центры пускают по QR-коду всех. Возможно в Анталии не так.
Еще хуже) Я в Анталье живу, а 2 дня назад из недельной поездки в Стамбул вернулся) В Анталье все построже, особенно на улице) Полиция всегда подходит и просит надеть маску на нос, а в Стамбуле даже не смотрят в сторону гуляющих без масок)
Регулярные рейсы летают?
А сколько будут стоить билеты на рейсы два раза в неделю. Как думаете?
Штош... Придётся ещё больше акций на NYSE купить.
Вернуться на год назад и взять Mallinckrodt на все плечи?
Как хорошо, что у меня билеты на Pegasus!!!!!!!
почти 80% вернувшихся в Россию с >Covid-19 за последнее время прилетели из >Турции
Только забыли упомянуть, что Турция была хабом для пересадки граждан РФ в другие страны, все кто летал в Боснию, Албанию, Черногорию, США и в многие другие страны летали с пересадкой в Стамбуле, конечно если у вас единственный хаб, то все заразившиеся будут прилетать оттуда
Сейчас на Яндексе висит от Тасса, что нет решения закрывать
Сейчас бы новости на яндексе читать
Все просто, обострение на Украине, поддержка со стороны Турции всей этой котовассии+продажа беспилотников= приостановка рейсов в разгар сезона...чистая политика, по сути властям наплевать на ковид и заболеваемость граждан.
по 1 июня, а май всегда пользовался спросом, так как российские курорты еще не совсем готовы по погоде
С прошлого года многие операторы с апреля 2020 перенесли туры на апрель 2021. Плюс многие страны сейчас закрыты, а отдыхать хочется. Апрель нормальный месяц для средиземноморья, как минимум теплая погода, бассейны, нормальные отели с большой территорией. Эти все факторы говорят о большом спросе как на апрель, так и на май.
Турки в ответ перекроют Босфор для кораблей которые в Россию и из плывут и все запреты для туристов снимут.
Да не, маловероятно) Турция же не бесплатно корабли пускает, а за деньги и не маленькие) Лишаться еще и этих доходов не рискнут, думаю)
если бы у турков был нормальный президент, то можно было верить в бумажки и договоренности,но Эрдоган периодически странные вещи творит .деньги то серьезные турки потеряют изза запрета на перелеты.
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Вообще, конечно, печалька. Через Турцию при желании можно было много куда сквозануть. Особо упорные (или упоротые?) и в Бразилию летали. Теперича, видимо, ждать пока нас в ЮВА не начнут пускать, Европа окуклилась надолго.
В таком случае получится ли вернуть деньги или шервавым по губам компания провести может?
Выдающийся будильник
Вялым.
Вообще, сентенция 'рекомендуют не продавать туры' вызывает вопросы
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Минуточку! Что значить
"Ростуризму дано поручение подготовить пакет мер поддержки туристов."?
Их же
"более 500 тысяч россиян"!!!!
Чем будут поддерживать?
Деньги вернут?
Или, валокордина?
снова началось)))) когда же отдыхать ехать и куда? где солнце и обслуживание хорошее?
Эх, главное чтобы Верховный лидер не захотел присоединить к себе Херсонскую область
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Очень сильно негодую. Я лечу 3 мая в Батуми через Стамбул турецкими авиалиниями. Что делать? Я в стрессе
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