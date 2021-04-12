Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров.

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Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Исключение также сделают для вывозных рейсов.

Авиасообщение с обеими странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется, добавляет ТАСС. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, почти 80% вернувшихся в Россию с Covid-19 за последнее время прилетели из Турции. За последнюю неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Москва открыла авиасообщение.

Издание уточняет, что российским туроператорам рекомендуется приостановить продажи туров. По данным АТОР, которые приводит ТАСС, с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян. По словам Голиковой, Ростуризму дано поручение подготовить пакет мер поддержки туристов.

В Ростуризме сообщили, что эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет, россияне планово закончат свой отдых в этих странах. Ведомство рекомендует менять путёвки с вылетом до 1 июня на более поздние даты или другие направления. О готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию уже сообщили «Уральские авиалинии».