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Таня Боброва

Россия ограничила полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня Статьи редакции

Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров.

122 122 комментария
6945 просмотров

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Исключение также сделают для вывозных рейсов.

Авиасообщение с обеими странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется, добавляет ТАСС. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, почти 80% вернувшихся в Россию с Covid-19 за последнее время прилетели из Турции. За последнюю неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 21 стране из тех, с которыми Москва открыла авиасообщение.

Издание уточняет, что российским туроператорам рекомендуется приостановить продажи туров. По данным АТОР, которые приводит ТАСС, с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян. По словам Голиковой, Ростуризму дано поручение подготовить пакет мер поддержки туристов.

В Ростуризме сообщили, что эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет, россияне планово закончат свой отдых в этих странах. Ведомство рекомендует менять путёвки с вылетом до 1 июня на более поздние даты или другие направления. О готовности вернуть пассажирам деньги за билеты на рейсы в Турцию уже сообщили «Уральские авиалинии».

  • О приостановке авиасообщения с Турцией 12 апреля рассказали источники РБК и Forbes. Издания писали, что решение связано с ростом числа заболевших Covid-19.
  • Турция и Танзания были одними из первых стран, с которыми Россия открыла регулярное авиасообщение — границы с ними открыли 1 августа.

#новость #турция

122 122 комментария
9
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122 комментария
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Вячеслав Григорьев

42
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Alex Black

Вячеслав
6
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Roman Moskovskiy

26

#политика бгггг

Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции…
Президент Турции заявил, что выражает поддержку "Крымской платформе"
tass.ru
Ответить

Илья М

Roman
6

Изначально понятно было что Турция будет последней страной, которая признает Крым российским. Достаточно вспомнить под чьей крышей Крымское ханство было :)

Ответить

Pavel Che

Илья
2

Не важно под чьей крышей Крымское ханство было, главное то что Крым по своему местоположению, такой же ключ к Черному морю как проливы Босфор и Дарданеллы которые сейчас у Турции. 

Ответить

Илья М

Pavel
1

ключ изнутри если только. Кому то черное море в целом нужно? кроме соседей по акватории. Это ж не гибралтар или суэц.

Ответить

Pavel Che

Илья
1

По сути так же можно ответить про Гибралтар в мирное время он никому не нужен, Суэц по крайней мере деньги приносит. Средиземное море тоже внутреннее, и так же его окружает ряд каких то государств, в чем разница между Черным морем? 
Вот при наличии каких то конфликтов эти проливы сразу обретают другое значение. Для всех стран средиземноморья при их закрытии повышается безопасность. А черноморское побережье Турции, почти такое же как средиземноморское. Отсюда вывод Турция смотрит на вопросы своей безопасности. 

Ответить

Александр Якунин

Илья
1

Турция по поводу независимости Греции горюет каждый год, там своих причин хватает они ещё помнят Асманскую империю сломленную хитрой Европой

Ответить

Даниил

Roman
2

Практически все страны в мире не признают Крым российским, это не новость

Ответить

Металлургический Денис

23

Что только не сделаешь ради российских курортов...

Ответить

Сергей Ермилов

13

"На майские россиянам можно только в Крым!"
(С) правительство

Ответить

Mariya Belokopytova

Сергей
14

Присоединить Крым, чтобы заставить нас там отдыхать... дааа чудны дела чудиков🤣

Ответить

Илья М

Mariya
2

Вас кто-то заставляет в Крыму отдыхать?! ойвэй

Ответить

Mariya

Илья
8

Ну закрывают Турцию уж точно не из-за нового штампа ....

Ответить

Денис Пихаров

Mariya
8

Штамп ни в чем не виноват!

Ответить

Alex B

Mariya
4

А вы знаете что там очень многие болеют! Много умело! Школы закрывают опять! На выходных нельзя из дома выходить! А вы везде подвох ищите!

Ответить

Родион Галанев

Alex
1

Где там болеют?

Ответить

Andreas Lapueros

Alex
0

У тебя так много восклицаетельных знаков, отсыпь мне немного? ))

Ответить

Murat Oshroev

Alex
0

Странно, очень многие болеют, а авиасообщение закрыли после заявления Эрдогана 😂

Ответить

Александр Якунин

Mariya
2

Конечно , что бы жена одного оппозиционера поменьше летела в страны западные

Ответить

Люц Шнайдер

Mariya
0

Да ладно?

Ответить

Илья М

Mariya
–1

вам виднее. Но я так и не понял - кто вас в крыму заставляет отдыхать?

Ответить

Илья М

Сергей
0

это ладно еще, а то врубят карантины как год назад и можно будет только на дачу картошку сажать :)

Ответить

Mariya Belokopytova

9

Не станет Сочи и Крым лучше даже если весь мир закроют. Были в Сочи в январе.
Толпы людей. Никаких масок и ограничений. А потом: это Турция виновата. Ох Эрдоган, ну чуток бы подождал ты с Украиной, дал бы бедным россиянам отдохнуть.

Ответить

Энергетический фонарь

Mariya
4

Это потому что услуги туристам у нас по большей части оказывают конченые дебилы, которым важно срубить бабла здесь и сейчас, а приедет потом человек ещё раз или нет это их не волнует.
Впрочем, это не только у нас.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Mariya
1

дал бы бедным россиянам отдохнуть

Бедные россияне в Турции не отдыхают.

Ответить

Илья М

Шизоидная
0

недельку в олинклюзив я видел на апрель по 15+- тыщщ если 3*. Это будет еще то развлечение, конечно, но всё же :) море ведь.

Ответить

Gosoo Gosoo

Илья
1

Более-менее нормальный отель от 150к за 10 дней, не смотрите всякую хуету.

Ответить

Илья М

Gosoo
0

я ж про "бедных россиян" писал. Море-то одинаковое будет :)
а чтоб прям хорошая пятерка - это да, это уже шестизначный прайс.

Ответить

Благодарный шар

Шизоидная
0

Бедные в значении "жалко".

Ответить

Илья М

–1

У нас народ и рисковый (см. картинку динамики заболеваний), и упорный (см.тесты по вылету-прилету и регистрация в Турции по номеру мобилы) в тяге к олинклюзиву у моря :)
 

Ответить

evilnw

Илья
17

Про народ конечно же вспомнили, когда Эрдоган выразил поддержку целостности Украины. :)

Ответить

Илья М

evilnw
–1

кмк, всё же пик на картинке более важен был для принятия решения.
Самоцитирование себе позволю:
"Изначально понятно было что Турция будет последней страной, которая признает Крым российским. Достаточно вспомнить под чьей крышей Крымское ханство было :)"
Тому шо отжать крым у слабой украины  - какой никакой шанс оставался, а у РФ - уже нет.

Ответить

Благодарный шар

Илья
3

Скорее всего мотив из-за решения Эрдогана, а статистика очень удачно легла как причина для общественности.

Ответить

Илья М

Благода…
0

возможно, но веры в то что наши власти вдруг решили за любой чих в наш адрес прессовать экономически по возможности - не верится что-то :) чай не Китай мы.

Ответить

evilnw

Илья
1

К сожалению, в какую-то внятную заботу верится с трудом. Практика говорит об обратном. Поругались с Грузией ввели запрет на боржоми. Поругались с Норвегией и в их консервах сразу нашлись какие-то пестициды.

Ответить

Илья М

evilnw
0

Боржоми вроде продается и винище вернулось?
Если в грузии власти не могут придержать своих бурогозов, то надо как-то в чувство приводить охамевших, через бакс. Черт с ними, с митингами чтобы депутаты наши уехали и мат в адрес путина, но Познер-то чем вдруг провинился? Пусть пока свои хинкали едят сами.
Про Норвегию не в курсе подробностей. Но зачем нам тамошние консервы? У нас своей рыбы не хватает? банальный протекционизм вижу я.

Ответить

evilnw

Илья
1

Боржоми запрещали во времена Саакашвили. Потом компания смогла полностью переориентироваться на Европу. Потом разрешили вернуться, но сейчас для компании это не основной рынок.
"Тамошние" консервы и продукты питания позволяют сдерживать цены на продовольствие внутри страны.

Ответить

Сергей Ермилов

Илья
1

Всего зара­жений 3 849 011
Выздоро­вевшие 3 331 411

Ответить

Илья М

Сергей
–2

и что я должен понять из ваших графиков? если не считать того что за последнюю дату нет данных на обоих.

Ответить

olvgab

7

Следующая новость: Зафиксирован рост цен на отдых в Крыму и Сочи.

Ответить

Выдающийся будильник

6

Я у себя на даче лучше Турцию устрою, чем поеду в Краснодарский край. 

Ответить

Евгений Алферов

5

Вообще крайне неоднозначная история. Я тут временно живу, в Турции, и мы уже год с переменным успехом сидим в разных ограничениях. Сейчас месяц рамадан начинается с 12го апреля и на месяц закрываются все кафе/рестораны + в выходные запрет на выход из дома. Более того, у знакомых тут у многих родственники пожилые умерли от ковида. Другой вопрос, что вероятнее всего (конкретную статистику по регионам скрывают) это не в туристических регионах такая заболеваемость и смертность, а в маленьких городах, поэтому приличная часть политики тут тоже явно присутствует. 

Ответить

Сергей Ермилов

4

Классно пишутся новости.

ЗАГОЛОВОК: Россия ПРИОСТАНОВИЛА полёты в Турцию с 15 апреля по 1 июня
ВНУТРИ: Россия ОГРАНИЧИВАЕТ регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией 

Ответить

Илья М

Сергей
0

у Тасс "ограничивает", это местный редактор нагнетает :)

Ответить

Serghei Lisii

2

Хорошо, что в Танзании нет заболеваемости. Политика здесь ни при чем, конечно же

Ответить

Илья М

Serghei
2

а есть цифры по ней? то что я видел - как-то нелепо, типа меньше 1000 случаев за всё время. Там президент был, который в ковид не верил (как Лукашенко почти :) )  - может поэтому.

Ответить

Энергетический фонарь

Илья
0

Дык нигров никто не считает, даже сами нигры. И это не стеб и не шутка, им там реально пофигу. Да и привыкли они к всяким эпидемиями, одной больше, одной меньше.

Ответить

Илья М

Энергет…
–1

в это я прекрасно верю.
Плюс Занзибар - это ж остров, всё продувается и скученности вроде бы нет - может там эпидемия и не лютует? на материк у нас вроде рейсов туристических не было особо.

Ответить

Энергетический

Илья
1

Кстати, с Танзанией тоже закрыли сегодня)
P.S. Мечта в Кении и Танзании побывать, но ссыкотно. Конечно, я не про эти пляжи и тд, это мне совсем не интересно, а вот к примеру кратер Нгоронгоро и т.д. это тема.

Ответить

Илья М

Энергет…
3

Моя потусовала по тем краям: сафари, на Килиманджаро забиралась, Великую миграцию видела - в восхищении и меня заманивает. А я что-то как-то прохладно к Африке отношусь, как-то не доверяю я им  :)

Ответить

Энергетический

Илья
1

Да хз, слишком много «но». Сейчас там ещё и неспокойно стало, башку отпилят местные муслимы ) Впрочем, люди и в бразильские фавеллы гоняют, а схлопотать можно и в Париже..

Ответить

Илья М

Энергет…
1

меня поражали истории ребят, которые радовались когда удавалось в прошлом году вырваться через Стамбул в Бразилию ёпт. 3е место по заболеваемости в мире :) шило в ж...
Сейчас там ещё и неспокойно стало, башку отпилят местные муслимы

там всегда где-то неспокойно было. В целом если выбрать вдумчиво маршрут из стран поспокойнее, там сафари нормальный взять с охраной - будет не опаснее тусовки ночью в Купчино условном кмк :) если гиппопотам какой не затопчет.

Ответить

Энергетиче

Илья
0

Вопрос не в заболеваемости даже, вопрос больше в том, кому ты там нахрен нужен, если своих-то лечить не могут)
Насчёт безопасности это понятно, но чую такая поездка будет стоить столько, сколько я за пару лет трачу, а то и больше. Понятно, за бабло там можно хоть из боевых вертолётов прикрытие заказать.

Ответить

Илья М

Энергет…
1

Вопрос не в заболеваемости даже, вопрос больше в том, кому ты там нахрен нужен, если своих-то лечить не могут)

Вот это вопрос, да. Тут и медстраховка какая б ни была уже не поможет ведь.
такая поездка будет стоить столько, сколько я за пару лет трачу, а то и больше.

затраты измерялись пусть и в тысячах долларов, но не в десятку емнип.
Там была у нее забавная встреча с парой пенсионеров московских, которые решили себе подарок сделать, просто по прилету взяли какой-то дешманский тур за оверпрайс не вникая и потом искали на привале "где б тут кипяточку найти". Жена комментировала свою жалость "ты представляешь, у них даже повара своего не было", а я в этот момент думал "ну и зажралась же ты, мать" :)

Ответить

Энергетиче

Илья
0

Я кстати сам ща заграницей живу. И с короной сейчас, почти наверняка) Насчёт врачей даже не заморачиватся, хотя страховка местная есть как и ВНЖ. 

Ответить

Илья М

Энергет…
0

в плане короны - лучше б я в ЮВА где-нибудь застрял в прошлом году :) там, как выясняется, лучше всего прошло.
Сейчас уже две прививки сделаны, пофигу, кабаки-шашлыки. Но всё еще на удаленке :)

Ответить

Andreas Lapueros

Илья
0

Продувается, нет скученности - штааа? ))))) 

Ответить

Serghei Lisii

Илья
0

Ну там творится кромешний пиздец в плане заболеваемости, но власти заверяют, что ковидлы там нет. Как с ними догадались открыть авиасообщение ( да ещё и в числе первых) для меня остаётся загадкой

Ответить

Люц Шнайдер

Serghei
0

Откуда инфа или только что придумал?

Ответить

Serghei Lisii

Люц
0

Ну вот, например
https://meduza.io/feature/2021/02/09/vlasti-tanzanii-otritsayut-epidemiyu-koronavirusa-i-otkazyvayutsya-ot-vaktsiny-predlagaya-lechitsya-travami

Ответить

Люц Шнайдер

Serghei
1

А есть какие-то официальные данные гуманитарных организаций и т.д.? Медуза ссылается на DW, но там просто какие-то домыслы. Типа как сказки про Северную Корею, что там очередную невесту диктатора расстреляли и съели. 

Ответить

Serghei Lisii

Люц
0

О каких официальных данных может идти речь, когда там запрещено говорить о нем?

Ответить

Илья М

Serghei
1

президент умер уже давно достаточно, а его замша вполне прозападная и верит в ковид как надо. Пора уже наладить инфу-то.
З.Ы. некоей оценочной производной мог бы стать подсчет % наших туристов заболевших после прилета (ПЦР же обязаны сдавать, данные есть о том кто куда летал) и сравнить по странам где были.

Ответить

Люц

Serghei
0

Ну есть различные неправительственные органиции, особенно в Африке. Всякие там ООН, например. 

Ответить

Илья М

Serghei
0

а как "кромешний пиздец" выявляется на том же занзибаре?

Ответить

Serghei Lisii

Илья
0

В количестве реально больных

Ответить

Естественный томагавк_два

Serghei
1

На Занзибаре вообще кайф, только неверующий президент у них от ковида по моему умер

Ответить

Илья М

Естественный
2

сердце вроде бы, а может и приморили - он весьма свободолюбивый был, самостоятельный.

Ответить

Естественный томагавк_два

Serghei
0

Вы на материке были?

Ответить

Serghei Lisii

Естественный
0

Мне хватило мозгов туда не лететь. Были знакомые, на Занзибаре, конечно же

Ответить

Естественный

Serghei
0

В марте были, вроде еще живые

Ответить

Serghei Lisii

Естеств…
0

А, ну раз вы живы - все ок, значит

Ответить

Ma Fia

1

Как достали эти все ограничения и запреты.

Ответить

Sergey Nikitin

Ma
2

Пора валить на Марс? :)

Ответить

Магамед Бабашев

Sergey
0

Мне кажется, что там уже пару дворцов построили, так что занято все

Ответить

Даниил Поляков

2

Это же очевидно, что не из за коронки)
Когда это Россию волновала вообще она?
А вот обидеться из-за новых поставок UAV для Киева - легко)

Ответить

Syzygy

2

Танзанию-то за что?

Ответить

роман долгополов

Syzygy
0

Она что то против ЧВК Вагнера в ЦАР выступала

Ответить

Елизавета Тарасова

0

Приостанавливают сообщение и возобновляют, снова приостанавливают и возобновляют... такими темпами когда уже маски снимем?

Ответить

Evgeny Boyko

Елизавета
5

Не знаю, когда вы маску снимете; кто хотел — уже давно все сняли.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Evgeny
0

... и умерли

Ответить

Святослав Гусев

1

Странно, ибо я был неделю в Турции, и все ходят в масках, комендантский час даже в Стамбуле есть. В торговые центры пускают по QR-коду всех. Возможно в Анталии не так.

Ответить

Евгений Алферов

Святослав
1

Еще хуже) Я в Анталье живу, а 2 дня назад из недельной поездки в Стамбул вернулся) В Анталье все построже, особенно на улице) Полиция всегда подходит и просит надеть маску на нос, а в Стамбуле даже не смотрят в сторону гуляющих без масок)

Ответить

Люц Шнайдер

Святослав
0

Прекрасный отдых👍🏻

Ответить

Рустам ГУАНЧЖОУ ЛОГИСТ

0

Регулярные рейсы летают?

Ответить

Илья М

Рустам
3
Ответить

Рустам ГУАНЧЖОУ ЛОГИСТ

Илья
0

А сколько будут стоить билеты на рейсы два раза в неделю. Как думаете?

Ответить

Serge Tikhonenko

1

Штош... Придётся ещё больше акций на NYSE купить.

Ответить

Люц Шнайдер

Serge
0

Вернуться на год назад и взять Mallinckrodt на все плечи?

Ответить

Serge Tikhonenko

Люц
0

Махнём, док?

Ответить

Татьяна Романюк

1

Как хорошо, что у меня билеты на Pegasus!!!!!!!

Ответить

Camington

Татьяна
0

Пегасус продолжает летать, уже узнавали?

Ответить

Александр Тарасов

Татьяна
0

А что с ними хорошего?

Ответить

Victor Raine

1

почти 80% вернувшихся в Россию с >Covid-19 за последнее время прилетели из >Турции

Только забыли упомянуть, что Турция была хабом для пересадки граждан РФ в другие страны, все кто летал в Боснию, Албанию, Черногорию, США и в многие другие страны летали с пересадкой в Стамбуле, конечно если у вас единственный хаб, то все заразившиеся будут прилетать оттуда

Ответить

Денис Трофимов

0

Сейчас на Яндексе висит от Тасса, что нет решения закрывать

Ответить

Виктор Булов

Денис
2

Сейчас бы новости на яндексе читать

Ответить

Люц Шнайдер

Виктор
0

Яндекс не пишет новости.

Ответить

Алексей Колесников

0

Все просто, обострение на Украине, поддержка со стороны Турции всей этой котовассии+продажа беспилотников= приостановка рейсов в разгар сезона...чистая политика, по сути властям наплевать на ковид и заболеваемость граждан.

Ответить

Илья М

Алексей
1

апрель - "разгар сезона"? :)

Ответить

Виктор Иванов

Илья
0

по 1 июня, а май всегда пользовался спросом, так как российские курорты еще не совсем готовы по погоде

Ответить

Илья М

Виктор
0

В мае я еще могу понять, но апрель? я как раз смотрел недавно погоду и воду + прогноз, думал к майским метнуться - не впечатлен. Может я просто не морж :)

Ответить

Виктор Иванов

Илья
1

С прошлого года многие операторы с апреля 2020 перенесли туры на апрель 2021. Плюс многие страны сейчас закрыты, а отдыхать хочется. Апрель нормальный месяц для средиземноморья, как минимум теплая погода, бассейны, нормальные отели с большой территорией. Эти все факторы говорят о большом спросе как на апрель, так и на май.

Ответить

Людвик Иванов

0

Турки в ответ перекроют Босфор для кораблей которые в Россию и  из плывут и все запреты для туристов  снимут.

Ответить

Евгений Алферов

Людвик
1

Да не, маловероятно) Турция же не бесплатно корабли пускает, а за деньги и не маленькие) Лишаться еще и этих доходов не рискнут, думаю)

Ответить

Илья М

Людвик
0

обперекрывались они когда был запрет уже на помидоры и прочее. Там право прохода проливом закреплено столет назад. Но однажды упереться рогом могут, кнчн.

Ответить

Людвик Иванов

Илья
0

если бы у турков был нормальный президент, то можно было верить в бумажки и договоренности,но Эрдоган периодически странные вещи творит .деньги то серьезные турки потеряют изза запрета на перелеты.

Ответить

Илья М

Людвик
0

наши туроператоры тоже пострадают, а уж какой вой начнется если возвращать и уже проданные обяжут - ойвэй :) вспоминая прошлый год.

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Илья М

0

Вообще, конечно, печалька. Через Турцию при желании можно было много куда сквозануть. Особо упорные (или упоротые?) и в Бразилию летали. Теперича, видимо, ждать пока нас в ЮВА не начнут пускать, Европа окуклилась надолго.

Ответить

Ян Юхновец

0

В таком случае получится ли вернуть деньги или шервавым по губам компания провести может? 

Ответить

Выдающийся будильник

Ян
0

Вялым.
Вообще, сентенция 'рекомендуют не продавать туры' вызывает вопросы

Ответить

Паша Алексеев

0

Зашибись, придётся как-то теперь возвращать деньги за тур..

Ответить

Комментарий удален

/\ec

0

Спс Эрдоган. Крым Украина.

Ответить

Мехман Саламов

0

Минуточку! Что значить
"Ростуризму дано поручение подготовить пакет мер поддержки туристов."?
Их же
"более 500 тысяч россиян"!!!!

Чем будут поддерживать?
Деньги вернут?
Или, валокордина?

Ответить

роман долгополов

Мехман
0

Подтяжки выдадут

Ответить

salon beauty nail art

0

снова началось)))) когда же отдыхать ехать и куда? где солнце и обслуживание хорошее?

Ответить

Илья М

salon
0

мальдивы и сейшелы же открыты :)

Ответить

Иван Шеметов

0

Эх, главное чтобы Верховный лидер не захотел присоединить к себе Херсонскую область 

Ответить

Илья М

Иван
0

вообще надо ширше мыслить - у нас явно не хватает теплого моря зимой, надо куда-то ближе к экватору мысли устремлять, зачем нам херсонщина? :)

Ответить

Иван Шеметов

Илья
0

Чтобы в Крым воду подавать, я от этого отталкивался 

Ответить

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alex twit

0

cултаны бранятся только тешатся

Ответить

Кристина Федосеева

0

Очень сильно негодую. Я лечу 3 мая в Батуми через Стамбул турецкими авиалиниями. Что делать? Я в стрессе

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за день
Бро, вот тут еще один курс есть за 320 000. Ты его купи, там точно без воды и группа всего 8 человек - самых элитных студентов.
Отзыв о GeekBrains: мне не возвращают деньги и за непройденные курсы и другие проблемы, с которыми я столкнулся
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

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