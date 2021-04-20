Amazon открыла парикмахерскую с виртуальной «примеркой» прически Статьи редакции
Пока сходить туда могут только сотрудники компании.
Amazon открыла собственный салон в Лондоне, где будет пробовать «новейшие технологии» — например, приложение с дополненной реальностью, где клиенты могут посмотреть, как они будут выглядеть с разными прическами и цветом волос.
У компании нет планов открывать другие салоны — парикмахерская в Лондоне станет единственным местом для демонстрации продуктов и технологий.
Кроме того, посетители смогут опробовать технологию «наведи и узнай» — при наведении экрана планшета на продукт, он покажет информацию о бренде и другие данные. Отсканировав QR-код, покупатели попадут на страницу для заказа продукта на Amazon.
В первое время посетить салон смогут только сотрудники компании, «в ближайшие недели» он станет доступен и для обычных клиентов.
The Verge отмечает, что открытие парикмахерской — это маркетинговый ход, чтобы показать амбиции компании в области моды и красоты. Салон Amazon в Лондоне открылся после запуска Professional Beauty Store в Великобритании — интернет-магазина с оптовыми товарами для спа и салонов красоты.
Вопрос только найти такого парикмахера кто сможет так постричь как на фото
тут
Офис Амазона ?
Я думал будут стричь как Безоса 😁
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Лучше бы зашли в пластическую хирургию сразу
там все сложнее и менее предсказуемо) на самом деле с прическами прикольная идея, главное, чтобы ожидание и реальность были идентичными
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Я в epic meta human creator лучше попробую
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