Пока сходить туда могут только сотрудники компании.

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Amazon открыла собственный салон в Лондоне, где будет пробовать «новейшие технологии» — например, приложение с дополненной реальностью, где клиенты могут посмотреть, как они будут выглядеть с разными прическами и цветом волос.

У компании нет планов открывать другие салоны — парикмахерская в Лондоне станет единственным местом для демонстрации продуктов и технологий.

Кроме того, посетители смогут опробовать технологию «наведи и узнай» — при наведении экрана планшета на продукт, он покажет информацию о бренде и другие данные. Отсканировав QR-код, покупатели попадут на страницу для заказа продукта на Amazon.

В первое время посетить салон смогут только сотрудники компании, «в ближайшие недели» он станет доступен и для обычных клиентов.