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Евгения Евсеева

Amazon открыла парикмахерскую с виртуальной «примеркой» прически Статьи редакции

Пока сходить туда могут только сотрудники компании.

18 18 комментариев
1719 просмотров

Amazon открыла собственный салон в Лондоне, где будет пробовать «новейшие технологии» — например, приложение с дополненной реальностью, где клиенты могут посмотреть, как они будут выглядеть с разными прическами и цветом волос.

У компании нет планов открывать другие салоны — парикмахерская в Лондоне станет единственным местом для демонстрации продуктов и технологий.

Verge

Кроме того, посетители смогут опробовать технологию «наведи и узнай» — при наведении экрана планшета на продукт, он покажет информацию о бренде и другие данные. Отсканировав QR-код, покупатели попадут на страницу для заказа продукта на Amazon.

В первое время посетить салон смогут только сотрудники компании, «в ближайшие недели» он станет доступен и для обычных клиентов.

The Verge отмечает, что открытие парикмахерской — это маркетинговый ход, чтобы показать амбиции компании в области моды и красоты. Салон Amazon в Лондоне открылся после запуска Professional Beauty Store в Великобритании — интернет-магазина с оптовыми товарами для спа и салонов красоты.

#новость #amazon

18 18 комментариев
8
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18 комментариев
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Vasiliy coconut

6

Вопрос только найти такого парикмахера кто сможет так постричь как на фото

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Вячеслав Григорьев

Vasiliy
12

тут

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Vasiliy coconut

Вячеслав
3

Офис Амазона ?

Ответить

Вася Пражкин

Vasiliy
4

Почти. Офис Амазонки Людмилы.

Ответить

Вячеслав

Vasiliy
2

Нет, импортозамещение.

Ответить

Михаил Анюков

Vasiliy
0

Офис Амазонок

Ответить

Михаил Анюков

Вячеслав
0
Ответить

Илья Попов

Вячеслав
0

Понятно. Руслан и Людмила.

Ответить

Nick

4

Я думал будут стричь как Безоса 😁

Ответить

Тарас

Nick
4

"под Безоса"

Ответить

Nick

Тарас
2

Извините, если задел чьи-то чувства 😂

Ответить

Илья Попов

Тарас
0

Буду стричь как Безос под Безоса.

Ответить

Тимофей Соболев

Nick
1

Так даже я могу)

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Комментарий удален

Глеб Лубенников

1

Лучше бы зашли в пластическую хирургию сразу

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Виктория Усмаркина

Глеб
2

там все сложнее и менее предсказуемо) на самом деле с прическами прикольная идея, главное, чтобы ожидание и реальность были идентичными

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Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

alex twit

0

Я в epic meta human creator лучше попробую

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Тимофей Соболев

alex
0

А что так?))))(()

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Александр Якунин

0

̶А̶м̶е̶р̶и̶к̶а̶
Амазония 🧑🏾‍🎤

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