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Таня Боброва

Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна, но решение пока не принято — Forbes Статьи редакции

В столице уже введены «нерабочие дни» до 20 июня и некоторые другие ограничения.

  • Близкий к мэрии источник Forbes заявил, что власти обсуждают локдаун с 20 июня, но окончательное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим Covid-19, разговора с бизнесом и статистики по вакцинации.
  • Другой собеседник в мэрии рссказал изданию, что власти не планируют вводить дополнительных ограничений для привитых, но планируют ограничить непривитых граждан — как именно, он не уточнил. Источник в правительстве также слышал, что мэрия обсуждает введение локдауна, но кого он затронет, не знает.
  • По словам источника, близкого к мэрии, власти пытаются решить три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.
  • Он добавил, что «суровых» ограничений не будет, если статистика по заболевшим не будет расти, а москвичи будут активнее прививаться. В мэрии пока не ответили на запрос издания.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил «нерабочие дни» с 12 по 20 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти распорядились закрыть фуд-корты в ТЦ, ночную работу ресторанов в залах и ввели другие ограничения. В городе также объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг и других.

#новость #москва

5969 просмотров
81 81 комментарий
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81 комментарий
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Mikhail Andryushchenko

19

Читаем нытье антипрививочников в комментариях.

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Ar AbduRashid

Mikhail
41

Мы не ноем 😁. Мы готовимся и ждем когда привитые станут зомби.

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Андрей Хохлушин

Ar
9

а вы знали что все привитые умирают примерно на 60й день после прививки? В этом и есть смысл - секретная сделка Билла Гейтса с властями России требует освобождения территории (не могу писать подробности, за мной следят).
Но проверить легко - многомиллионное захоронение под Истрой пока ещё легко найти. Искать правда придётся ногами, на гугл и яндекс-картах и космоснимках его не увидите, они все в сговоре.

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Эдуард Гладышев

Андрей
17

Я подтверждаю, сам умер ровно на 60 день. Не верил до последнего, но к сожалению это так. 

Ответить

Ar AbduRashid

Андрей
2

Беги бро!!! Удачи в пустоши 🤝

Ответить

Андрей Хохлушин

Ar
2

я не могу, во-первых я полгода как привит и зомби, во-вторых, за мной следят. Но антипрививочников (зачёркнуто) думающих людей ещё можно спасти!

Ответить

Ar AbduRashid

Андрей
1

Чур меня, чур тебя... Свидимся 😎

Ответить

Олег Скоробогатов

Ar
2

Вы не ждите, а изучайте как работают вакцины. А то в зомби верят, а в нормальные вещи нет. 

Ответить

Григорий Соколов

Олег
1

Нужно смотреть на несколько шагов вперед. Нужна вакцина от вакцины.

Ответить

Ar AbduRashid

Григорий
1
Ответить

Владимир Кузьмин

Григорий
1

А сегодня не все могут смотреть в завтрашний день.
Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать (с).

Ответить

Андрей Николаев

Олег
–2

А кто вам сказал, что это нормальные вещи? Если вы такой знаток вакцин, скажите, новых штаммов не боитесь, которые неизбежно появятся благодаря вакцинам?)) Да и с чего вы решили, что в рф норм вещь сделали? Напомню, те, кто сегодня говорит, что спутник - панацея, позавчера говорили, что арбидол всему голова. Интересно, а что они скажут завтра, да?

А еще добавлю своих страшных антипрививочных сказок. Полмесяца назад у знакомых ребенок упал с крыши головой в забор. Умер. В причине смерти указана корона. Как она туда попала мать до сих пор бегает узнает. Накрутка статистики зачем-то нужна.

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Сергей Подгорный

Олег
1

Заодно и молекулярную биологию можно изучить и работу ядерного реактора, а там и новые открытия в квантовой механике от тёти Маши могут подоспеть  :)

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Semen Unban

Ar
0

Пока посмотрите сериал "кусь", там про это как раз :)

Ответить

Ar AbduRashid

Semen
0

Времени нет, даже сон для слабаков!!!

Ответить

Semen Unban

Ar
0

Там всего 6 серий, сюжет прекрасен, там и ковид и зомби)

Ответить

Ar AbduRashid

Semen
1

Спасибо 😊
Гляну

Ответить

Юрий Белкин

Ar
0

А как готовитесь? Закупаетесь печеньками и железные листы к двери прибиваете? 

Ответить

Ar AbduRashid

Юрий
0

На север идем. Марш бросок тренировочный.
Солнце, воздух и вода ~ наши лучшие друзья.

Ответить

Григорий Соколов

Mikhail
7

Действительно, ведь локдаун беспокоит только антипрививочников. Привитые же не нуждаются в работе. 
Привитым людям же не надо думать о том как платить сотрудникам зарплату, ведь прививки то бесплатные.

Ответить

Екатерина

Григорий
0

Привитые будут обслуживать только привитых! Ой, погодите, привитых же крайне мало…

Ответить

Leo Uvarov

Mikhail
6

читаем нытье прививочников об антипрививочниках

Ответить

Jack Sparrow

7

Только я билеты купил в Россию, и сразу новость про локдаун появилась. Законы Мерфи никогда не подводят

Ответить

Птиц

Jack
51

Не берите больше билеты. Почему мы из-за вас страдаем?

Ответить

Jack Sparrow

Птиц
10

Извиняйте. Сегодня попробую сдать

Ответить

Shlomo Goldenberg

Jack
1

так и я уже который раз собираюсь и обязательно какая-то херь случается

Ответить

Волшебный Петя

Shlomo
0

Цэ есть знамение Божие

Ответить

Shlomo

Волшебн…
1

уверен, что поравалитики точно углядели бы в этом знакЪ

Ответить

Дмитрий Т.

12

хватит отнимать у меня лето
Судя по тому, что перчатки до сих пор не отменили, и на лавочках даже сидеть нельзя, локдаун будет максимально маразматичным в стиле пропусков при поездке на машине и запрет на выход на улицу кроме как выкинуть мусор и погулять с собакой (в 50 метрах от дома конечно же)

Ответить

Григорий Соколов

Дмитрий
8

Вообще-то наш помещик разрешил нам сидеть на лавочкам. Так что не надо тут это...

Ответить

Max Galinskiy

9

Как же все это заебало

Ответить

Fedor Ngun

Max
2

чем больше соглашателей - тем перманентнее "эпидемия"
Старательные европейцы честно по ДЕВЯТЬ месяцев в локдаунах сидели и дружно прививались.
И чего добились?
НИЧЕГО. Так и будут сидеть под замком.

Ответить

Alexander Ivanov

Max
0
Ответить

Али Булатов

–4

1) случайно сделать одну из лучших вакцин в мире
2) продвигать её по всему миру, но забить на правильную рекламу вакцинирования в РФ
………….
3) *PROFIT* все граждане РФ привиты

Ответить

Григорий Соколов

Али
12

1. Сделать выводы с потолка.
2. Забыть о том что российская медицина годами зарабатывала себе репутацию фуфломецинами
.....
4. Потерять логику в своем же повествовании

Ответить

Сергей Суханинский

Григорий
0

Спутник сделан по технологии которой лет 40 уже. 

Ответить

Fedor Ngun

Сергей
0

Но ни одной успешной вакцины по этой технологии не представлено.

Ответить

Alexander

Fedor
0

Это заведомо неправда. Вакцина от Эболы вполне себе эффективна. Правда это не закрывает чёрных пятен в конкретном Спутнике.

Ответить

Semen Unban

Alexand…
0

Но "эффективная" вакцина почему-то так и не получила одобрение и сертификат ВОЗ, ясно, заговор западных партнеров... (я про Эболу)

Ответить

Bruce Robertson

7

Все очень просто.

1. Прекращаем бесплатную вакцинацию, и начинаем продавать вакцину минимум за 10к, в больницах искусственно создаем очереди, а сертификаты о вакцине делаем в виде позолоченной карточки.

2. Вакцина моментально становится предметом понта перед теми у кого денег нет. В Тиктоке непременно появятся танцы под припев типа "я с вакциной, а ты помрешь нищей псиной", а хештег #ВакцинаДляVip выйдет в тренды Твиттера. Можно даже не тратиться на блогеров, сами все сделают.

3. Стремясь попасть в закрытый илитный клуб вакцинированных, люди будут всеми правдами и неправдами пытаться получить/купить/вымутить заветную вакцину.

Как итог: население вакцинировано, да еще и бюджет пополним. :-)

P.S.
Сергей Семеныч, если вы это прочтете — напишите мне, у меня еще куча креативных идей :-)

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Julia Eronina

Bruce
1

Да да, вакцину надо только по инвайтам от друзей давать. А вторую дозу, только если 2 друга одобрили твою кандидатуру

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Stanislav Milykh

Bruce
0

Устраиваем WWDC где Тим Кук презентует вакцину , разрешаем ввоз вакцины в МСК 🤣

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Sergey Ontime

9

На улице, особенно от спорта – повышается иммунитет, и люди меньше болеют. Для начала

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Антон

5

Ха, забавно... Скоро уже отлавливать непривитых начнут прямо на улице. Идёшь себе такой спокойно, а из-за угла на тебя вылетает омон и в автозак на прививку, а ты как в фильме про зомби весь извиваешься и оскаливаешься... Просто жесть...

Ответить

Андрей Гришин

Антон
1

Ну в прошлом году патрули проверяли пропуска, в этом будут проверять сертификаты 

Ответить

Mariya Belokopytova

2

Чёрный рынок сертификатов расцветёт пышным цветом

Ответить

Vadim Medvedev

Mariya
4

Пара показательных посадок и зачахнет обратно. Благо организовать контрольную закупку очень просто. 

Ответить

Mariya Belokopytova

Vadim
0

Ну если человек хочет работать, а при этом не хочет делать прививку…. Реально же бред придумали

Ответить

Vadim Medvedev

Mariya
1

Не хочешь делать прививку - сиди дома. Хочешь работай не дома - делай прививку. Всё просто и понятно. 

Ответить

Маркетологов к

Vadim
0

Ага счазс, а завтра они под предлогом скажут вам переспать с товарищем майором и введут обязаловку на это.
Привился, значит тебе пофигу, привились ли остальные или нет. Просто вы в страхе, что мы можем оказаться правы и прививки имеют широкий спектр побочек, которые проявятся позже, поэтому и тянете всех за собой.

Ответить

Vadim Medvedev

Маркето…
0

Я в страхе, что завтра у меня будет инфаркт, а из-за переизбытка ковидных для меня не найдётся места в стационаре. 

Ответить

Маркетологов к

Vadim
0

Так в больницах сейчас прививочники валяются лол)) Именно они составляют больше половины пациентов

Ответить

Vadim

Маркето…
0

Зачем ты врёшь? 

Ответить

Маркетолог

Vadim
1

Где я вру?

Ответить

Народный

Vadim
0

На площадке много аккаунтов продвигающих антивакцинаторство. И увы зачастую они очень активны.
Почти в любом посте про вакцину посты антипрививочников часто неприлично залайканы и в топе потому что они паразитируют на политике.
По принципу вижу нигилизм и критику власти – ставлю лайк. А то что там чувак с фольгой на голове сидит, это не важно.

Ответить

Semen

Народный
1

А еще больше продвигающих недоказанную вакцину, в которой нет ни нормальных (независимых) исследований, ни длительных данных.

Ответить

Vadim

Semen
0

Спутник вкололи уже 10 миллионов человек как минимум, какие ещё данные вам нужны?) 

Ответить

Екатерина

Народный
0

Почему продвигающих? очень много тех, кто не хочет вакцинироваться и очень много навязывающих вакцинацию всем. Не так уж много народу, кто говорит привившимся «на хрена вы это сделали, дебилы» и по большей части это тролли

Ответить

Semen

Екатери…
0

Я про это и говорю, ни вакцина, ни ее последствия никак не исследованы (по всем параметрам). есть истерика и все.
При этом большому количеству ученых, понимающих в проблеме банально закрывают рот.

Ответить

Андрей Гришин

Vadim
1

Полтора года в этом страхе живем, не?

Ответить

Fedor Ngun

Андрей
2

И дальше будем в страхе жить, пока идем на поводу у белок-истеричек.
Казалось бы надень две маски, уколись и отстань от окружающих!

но нет.

Ответить

Vadim

Андрей
–1

И 430 тысяч избыточной смертности. Единственный способ это прекратить - всеобщая вакцинация. Другого пути нет. 

Ответить

Владислав

Vadim
0

Где-то ржут админы мигалок и прочих даркресурсов.

Ответить

Vadim Medvedev

Владисл…
0

Их аудитория - это меньше 1% населения. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

2

как не поднять слишком сильную волну негатива из-за ограничений

Жестоко нагибать жуликов (бизнес), у которого работают не привитые. Весь негатив на бизнесе

Ответить

megach

2

Хватит этих либеральных полумер и заигрываний с населением, найдите мужество сделать как в 1960 в Москве при оспе, когда Москва была закрыта, мобилизовано 30 тыс. медицинских работников на прививки, привито 9+ млн. человек в Москве и МО за 19 дней. Все эпидемия была остановлена в зародыше.

Ответить

Fedor Ngun

megach
2

а давайте лучше сделаем как во время Гонконгского гриппа в 1969 году.
Когда в ОДИН ДЕНЬ в поликлиники Москвы обратились 100 000 человек (!!!).
да, настоящих больных а не фейковых "бессимптомных" или истериков, запуганных пропагандой.

И ничего, никто страну на ГОДЫ не закрывал. Вот как так?

Ответить

Alexander Ivanov

Fedor
0

Не нашел свежее цифр, в 2015 году было 224 взрослых поликлиники. 100 000 - это по 500 человек в день в среднем на поликлинику. Это обычный поток посетителей. Хорошая кофейня может столько чеков в день сгенерить, не то что поликлиника.
И это всего 1% населения города.

О чем ваш пример вообще?

Ответить

Андрей Гришин

megach
0

Сравнивать оспу и ковид сегодняшний это да, это прям мастерство.
Будь ковид опасен как оспа - люди бы  сами побежали вакцинироваться при первой же возможности.
Ну а решимость и качество принятых мер - да, раньше умели останавливать эпидемии, не поспоришь

Ответить

Fedor Ngun

Андрей
0

Например, как во время Гонконгского гриппа в 1969 году.
Когда в ОДИН ДЕНЬ в поликлиники Москвы обратились 100 000 человек (!!!).
да, настоящих больных а не фейковых "бессимптомных" или истериков, запуганных пропагандой.

И ничего, никто страну на ГОДЫ не закрывал. Вот как так?

Ответить

Allestor Krei

2

три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.

Три всадника падения рейтингов

Ответить

Green Base

1

Кремлеботы атакуют комменты

Ответить

Данила Романов

1

количество пенсионеров, вич и туберкулез позитивных стремительно сокращается

дайте людям спокойно умереть! я не хочу повышения налогов

Ответить

Екатерина

1

И что мне делать со своей кучей антител после болезни? Сидеть в локдауне пока не пропадут, чтобы сделать прививку? 

Ответить

Андрей Хохлушин

Екатерина
0

а вы уверены, что их прям так уж и куча? давно сдавали анализ?

Ответить

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Анна Сергеева

0

Началось в колхозе утро...

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Волшебный Петя

0

Знамо дело, непривытым будут по 10 плетей на конюшне давать.
Привитым - по одной

Ответить

Sam Beckett

0

А можно перенести локдаун на зиму? Ну или хотя бы на позднюю осень? Я только ЗА буду, а вот летом что-то не хочется дома сидеть.

Ответить

lovly riya

0

На площадке много аккаунтов продвигающих

~!!LiVE^tv: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour…
~!!LiVE^tv: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour Live: U.S. Open Golf Live Streams &gt;U.S. Open…
stadtwerke-erkrath.de
~!#$#$!ESPN: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour…
~!#$#$!ESPN: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour Live: U.S. Open Golf Live Streams &gt;U.S. Open…
stadtwerke-erkrath.de
Ответить

lovly riya

0

пишу данный комментарий с оперы

,,,US Open live coverage,,,, ~!!LiVE^tv: U.S…
,,,US Open live coverage,,,, ~!!LiVE^tv: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour Live: U.S. Open Golf…
stadtwerke-erkrath.de
~!!HQ"TV: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour…
~!!HQ"TV: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour Live: U.S. Open Golf Live Streams &gt;U.S. Open Golf…
stadtwerke-erkrath.de
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lovly riya

0

Да да, вакцину надо только по инвайтам от друзей давать.

~!!USGA: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour…
~!!USGA: U.S. Open Golf Live: U.S. Open Tour Live: U.S. Open Golf Live Streams &gt;U.S. Open Golf…
stadtwerke-erkrath.de
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