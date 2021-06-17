Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна, но решение пока не принято — Forbes Статьи редакции
В столице уже введены «нерабочие дни» до 20 июня и некоторые другие ограничения.
- Близкий к мэрии источник Forbes заявил, что власти обсуждают локдаун с 20 июня, но окончательное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим Covid-19, разговора с бизнесом и статистики по вакцинации.
- Другой собеседник в мэрии рссказал изданию, что власти не планируют вводить дополнительных ограничений для привитых, но планируют ограничить непривитых граждан — как именно, он не уточнил. Источник в правительстве также слышал, что мэрия обсуждает введение локдауна, но кого он затронет, не знает.
- По словам источника, близкого к мэрии, власти пытаются решить три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.
- Он добавил, что «суровых» ограничений не будет, если статистика по заболевшим не будет расти, а москвичи будут активнее прививаться. В мэрии пока не ответили на запрос издания.
- Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил «нерабочие дни» с 12 по 20 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти распорядились закрыть фуд-корты в ТЦ, ночную работу ресторанов в залах и ввели другие ограничения. В городе также объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг и других.
Читаем нытье антипрививочников в комментариях.
Мы не ноем 😁. Мы готовимся и ждем когда привитые станут зомби.
а вы знали что все привитые умирают примерно на 60й день после прививки? В этом и есть смысл - секретная сделка Билла Гейтса с властями России требует освобождения территории (не могу писать подробности, за мной следят).
Но проверить легко - многомиллионное захоронение под Истрой пока ещё легко найти. Искать правда придётся ногами, на гугл и яндекс-картах и космоснимках его не увидите, они все в сговоре.
Я подтверждаю, сам умер ровно на 60 день. Не верил до последнего, но к сожалению это так.
Беги бро!!! Удачи в пустоши 🤝
я не могу, во-первых я полгода как привит и зомби, во-вторых, за мной следят. Но антипрививочников (зачёркнуто) думающих людей ещё можно спасти!
Вы не ждите, а изучайте как работают вакцины. А то в зомби верят, а в нормальные вещи нет.
Нужно смотреть на несколько шагов вперед. Нужна вакцина от вакцины.
А сегодня не все могут смотреть в завтрашний день.
Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать (с).
А кто вам сказал, что это нормальные вещи? Если вы такой знаток вакцин, скажите, новых штаммов не боитесь, которые неизбежно появятся благодаря вакцинам?)) Да и с чего вы решили, что в рф норм вещь сделали? Напомню, те, кто сегодня говорит, что спутник - панацея, позавчера говорили, что арбидол всему голова. Интересно, а что они скажут завтра, да?
А еще добавлю своих страшных антипрививочных сказок. Полмесяца назад у знакомых ребенок упал с крыши головой в забор. Умер. В причине смерти указана корона. Как она туда попала мать до сих пор бегает узнает. Накрутка статистики зачем-то нужна.
Заодно и молекулярную биологию можно изучить и работу ядерного реактора, а там и новые открытия в квантовой механике от тёти Маши могут подоспеть :)
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Пока посмотрите сериал "кусь", там про это как раз :)
Времени нет, даже сон для слабаков!!!
Там всего 6 серий, сюжет прекрасен, там и ковид и зомби)
А как готовитесь? Закупаетесь печеньками и железные листы к двери прибиваете?
На север идем. Марш бросок тренировочный.
Солнце, воздух и вода ~ наши лучшие друзья.
Действительно, ведь локдаун беспокоит только антипрививочников. Привитые же не нуждаются в работе.
Привитым людям же не надо думать о том как платить сотрудникам зарплату, ведь прививки то бесплатные.
Только я билеты купил в Россию, и сразу новость про локдаун появилась. Законы Мерфи никогда не подводят
так и я уже который раз собираюсь и обязательно какая-то херь случается
хватит отнимать у меня лето
Судя по тому, что перчатки до сих пор не отменили, и на лавочках даже сидеть нельзя, локдаун будет максимально маразматичным в стиле пропусков при поездке на машине и запрет на выход на улицу кроме как выкинуть мусор и погулять с собакой (в 50 метрах от дома конечно же)
Вообще-то наш помещик разрешил нам сидеть на лавочкам. Так что не надо тут это...
Как же все это заебало
чем больше соглашателей - тем перманентнее "эпидемия"
Старательные европейцы честно по ДЕВЯТЬ месяцев в локдаунах сидели и дружно прививались.
И чего добились?
НИЧЕГО. Так и будут сидеть под замком.
1) случайно сделать одну из лучших вакцин в мире
2) продвигать её по всему миру, но забить на правильную рекламу вакцинирования в РФ
………….
3) *PROFIT* все граждане РФ привиты
1. Сделать выводы с потолка.
2. Забыть о том что российская медицина годами зарабатывала себе репутацию фуфломецинами
.....
4. Потерять логику в своем же повествовании
Спутник сделан по технологии которой лет 40 уже.
Но ни одной успешной вакцины по этой технологии не представлено.
Но "эффективная" вакцина почему-то так и не получила одобрение и сертификат ВОЗ, ясно, заговор западных партнеров... (я про Эболу)
Все очень просто.
1. Прекращаем бесплатную вакцинацию, и начинаем продавать вакцину минимум за 10к, в больницах искусственно создаем очереди, а сертификаты о вакцине делаем в виде позолоченной карточки.
2. Вакцина моментально становится предметом понта перед теми у кого денег нет. В Тиктоке непременно появятся танцы под припев типа "я с вакциной, а ты помрешь нищей псиной", а хештег #ВакцинаДляVip выйдет в тренды Твиттера. Можно даже не тратиться на блогеров, сами все сделают.
3. Стремясь попасть в закрытый илитный клуб вакцинированных, люди будут всеми правдами и неправдами пытаться получить/купить/вымутить заветную вакцину.
Как итог: население вакцинировано, да еще и бюджет пополним. :-)
P.S.
Сергей Семеныч, если вы это прочтете — напишите мне, у меня еще куча креативных идей :-)
Да да, вакцину надо только по инвайтам от друзей давать. А вторую дозу, только если 2 друга одобрили твою кандидатуру
Устраиваем WWDC где Тим Кук презентует вакцину , разрешаем ввоз вакцины в МСК 🤣
На улице, особенно от спорта – повышается иммунитет, и люди меньше болеют. Для начала
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Ха, забавно... Скоро уже отлавливать непривитых начнут прямо на улице. Идёшь себе такой спокойно, а из-за угла на тебя вылетает омон и в автозак на прививку, а ты как в фильме про зомби весь извиваешься и оскаливаешься... Просто жесть...
Ну в прошлом году патрули проверяли пропуска, в этом будут проверять сертификаты
Чёрный рынок сертификатов расцветёт пышным цветом
Пара показательных посадок и зачахнет обратно. Благо организовать контрольную закупку очень просто.
Ну если человек хочет работать, а при этом не хочет делать прививку…. Реально же бред придумали
Не хочешь делать прививку - сиди дома. Хочешь работай не дома - делай прививку. Всё просто и понятно.
Ага счазс, а завтра они под предлогом скажут вам переспать с товарищем майором и введут обязаловку на это.
Привился, значит тебе пофигу, привились ли остальные или нет. Просто вы в страхе, что мы можем оказаться правы и прививки имеют широкий спектр побочек, которые проявятся позже, поэтому и тянете всех за собой.
Я в страхе, что завтра у меня будет инфаркт, а из-за переизбытка ковидных для меня не найдётся места в стационаре.
Так в больницах сейчас прививочники валяются лол)) Именно они составляют больше половины пациентов
Народный
На площадке много аккаунтов продвигающих антивакцинаторство. И увы зачастую они очень активны.
Почти в любом посте про вакцину посты антипрививочников часто неприлично залайканы и в топе потому что они паразитируют на политике.
По принципу вижу нигилизм и критику власти – ставлю лайк. А то что там чувак с фольгой на голове сидит, это не важно.
Полтора года в этом страхе живем, не?
И дальше будем в страхе жить, пока идем на поводу у белок-истеричек.
Казалось бы надень две маски, уколись и отстань от окружающих!
но нет.
как не поднять слишком сильную волну негатива из-за ограничений
Жестоко нагибать жуликов (бизнес), у которого работают не привитые. Весь негатив на бизнесе
Хватит этих либеральных полумер и заигрываний с населением, найдите мужество сделать как в 1960 в Москве при оспе, когда Москва была закрыта, мобилизовано 30 тыс. медицинских работников на прививки, привито 9+ млн. человек в Москве и МО за 19 дней. Все эпидемия была остановлена в зародыше.
а давайте лучше сделаем как во время Гонконгского гриппа в 1969 году.
Когда в ОДИН ДЕНЬ в поликлиники Москвы обратились 100 000 человек (!!!).
да, настоящих больных а не фейковых "бессимптомных" или истериков, запуганных пропагандой.
И ничего, никто страну на ГОДЫ не закрывал. Вот как так?
Не нашел свежее цифр, в 2015 году было 224 взрослых поликлиники. 100 000 - это по 500 человек в день в среднем на поликлинику. Это обычный поток посетителей. Хорошая кофейня может столько чеков в день сгенерить, не то что поликлиника.
И это всего 1% населения города.
О чем ваш пример вообще?
Сравнивать оспу и ковид сегодняшний это да, это прям мастерство.
Будь ковид опасен как оспа - люди бы сами побежали вакцинироваться при первой же возможности.
Ну а решимость и качество принятых мер - да, раньше умели останавливать эпидемии, не поспоришь
Например, как во время Гонконгского гриппа в 1969 году.
Когда в ОДИН ДЕНЬ в поликлиники Москвы обратились 100 000 человек (!!!).
да, настоящих больных а не фейковых "бессимптомных" или истериков, запуганных пропагандой.
И ничего, никто страну на ГОДЫ не закрывал. Вот как так?
три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.
Три всадника падения рейтингов
количество пенсионеров, вич и туберкулез позитивных стремительно сокращается
дайте людям спокойно умереть! я не хочу повышения налогов
И что мне делать со своей кучей антител после болезни? Сидеть в локдауне пока не пропадут, чтобы сделать прививку?
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А можно перенести локдаун на зиму? Ну или хотя бы на позднюю осень? Я только ЗА буду, а вот летом что-то не хочется дома сидеть.
На площадке много аккаунтов продвигающих
пишу данный комментарий с оперы
Да да, вакцину надо только по инвайтам от друзей давать.
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