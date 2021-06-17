5 ситуаций, когда визуалу не нужен текст

Давайте честно: 50% креативов-лонгридов испытывают проблемы с дочитываемостью. Дело не только в нас, но и в пользователях: почти 40% закрывают окно сразу, как только видят объем, еще пять — после первого скрола. Визуал в этой ситуации работает лучше и быстрее.