Сервис онлайн-знакомств Twinby решил вложить $500 тысяч в «инфраструктуру» для встреч в офлайне

Первая площадка появится на горнолыжном курорте Шерегеш. Источник: РБКСервис создаст в Шерегеше экосистему, «интегрированную во все ключевые точки туристического маршрута», пишет Forbes. В компании объяснили, что выбрали курорт для масштабирования офлайн-направления из-за «платёжеспособной и активной аудитории».При заселении туристы будут получать от Twinby письма и приветственные наборы, в заведениях их будут ждать тематические мероприятия, а на склонах будут работать «свахи», которые должны помочь людям знакомиться вживую.В ноябре 2025 года Twinby запланировал добавить проверку пользователей на судимость. Речь будет идти о преступлениях, связанных с нанесением тяжкого вреда или финансового ущерба.По данным «Контур Фокуса», выручка Twinby на конец 2024 года составила 294 млн рублей, а чистый убыток — 62,8 млн рублей. #новости #twinby