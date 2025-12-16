Популярное
Данила Бычков
Офлайн

Сервис онлайн-знакомств Twinby решил вложить $500 тысяч в «инфраструктуру» для встреч в офлайне

Первая площадка появится на горнолыжном курорте Шерегеш.

Источник: РБК
  • Сервис создаст в Шерегеше экосистему, «интегрированную во все ключевые точки туристического маршрута», пишет Forbes. В компании объяснили, что выбрали курорт для масштабирования офлайн-направления из-за «платёжеспособной и активной аудитории».
  • При заселении туристы будут получать от Twinby письма и приветственные наборы, в заведениях их будут ждать тематические мероприятия, а на склонах будут работать «свахи», которые должны помочь людям знакомиться вживую.
  • В ноябре 2025 года Twinby запланировал добавить проверку пользователей на судимость. Речь будет идти о преступлениях, связанных с нанесением тяжкого вреда или финансового ущерба.
  • По данным «Контур Фокуса», выручка Twinby на конец 2024 года составила 294 млн рублей, а чистый убыток — 62,8 млн рублей.

#новости #twinby

