Один из крупнейших российских девелоперов «Самолёт» попросил правительство о господдержке — акции компании падали почти на 7% на фоне новости

В компании назвали обращение «нормальной рыночной практикой».Группа попросила правительство предоставить ей льготный кредит или другой «стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд рублей на срок до трёх лет, сообщило РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной. «Ъ» пишет, что в письме нет суммы запрашиваемого кредита. Но, по словам его источников, речь идёт о 48-50 млрд рублей.Согласно письму, девелоперу нужны средства для защиты интересов дольщиков и инвесторов. Акционеры также «готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей».В обращении, по словам РБК, говорится, что компания увеличила расходы по кредитам на фоне изменения параметров льготной ипотеки и резкого повышения ключевой ставки. При этом бизнес в сегменте доступного жилья остаётся низкомаржинальным.Как указывает издание, в письме также упоминаются убытки в 43 млрд рублей от «потребительского терроризма», изъятие крупнейшего проекта девелопера в Новой Москве в рамках судебного спора с «недружественной стороной» и смерть основного акционера Михаила Кенина — процедура наследования не завершена, что ограничивает возможности привлечения долгосрочного финансирования.В «Самолёте» заявили, что обращение за господдержкой для «оптимизации финансирования группы в рамках действующей жёсткой денежно-кредитной политики» — нормальная рыночная практика для многих отраслей. На фоне новостей падение акций девелопера ускорилось к 19:27 мск до 6,7%, отмечает «РБК Инвестиции».#новости