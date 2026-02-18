Правительство отказало «Самолёту» в льготном кредите, но готово оказать косвенную помощь — «Ъ»

Один из крупнейших российских девелоперов попросил о господдержке в начале февраля 2026 года.О решении правительства рассказали два источника «Ъ», знакомые с ситуацией. По словам собеседника в банковских кругах, положение «Самолёта» не критическое — компания «справляется с большей частью своих кредитных обязательств».Источники уточнили, что 20 февраля 2026 года в Минфине запланировано совещание рабочей группы. На нём якобы хотят утвердить косвенные меры поддержки девелоперу. В «Самолёте» сказали, что пока не знают о решении властей. В правительстве и Минфине не ответили на запросы.«Самолёт» попросил правительство о господдержке в начале февраля 2026 года. Как писали РБК и «Ъ», компании нужны средства для защиты интересов дольщиков и инвесторов на фоне выросших расходов по кредитам, изъятия крупнейшего проекта в Новой Москве и других сложностей. Позже в компании уточнили: «дыры на 50 млрд рублей» нет, а льготный кредит хотели бы направить на рефинансирование текущей задолженности.Опрошенные «Ъ» эксперты считают: отказ в господдержке может быть связан с тем, что государство не видит кризиса во всей строительной отрасли, а «значит, нет повода для экстренных мер». Помощь же только «Самолёту» может создать «опасный прецедент» для других застройщиков, полагают они.#новости #самолёт