The Washington Post: американские ИТ-компании строят «теневую энергосистему», чтобы обеспечить электричеством дата-центры для ИИ

Большинство электростанций будут работать на природном газе, а не на возобновляемых источниках энергии.Источник: The Washington PostКрупные технологические компании, включая Meta*, OpenAI и Oracle, строят в США дата-центры с собственными электростанциями, пишет The Washington Post.В некоторых штатах, например, в Техасе и Вирджинии, они добились принятия законов, которые упрощают строительство электростанций — в частности, расширяют территории, на которых можно строить такие объекты, и смягчают требования к застройщикам. Это вызвало недовольство у местных жителей — крупные электростанции появятся там, где их «не ожидали».Электростанции, построенные в связке с дата-центрами, будут изолированы от гражданской энергосети, а энергию планируют вырабатывать за счёт природного газа. Компании инвестируют в эти проекты «миллиарды» долларов, но стараются «не афишировать» своё участие.Формирующаяся в США «теневая энергосеть» потенциально может привести к увеличению выбросов в окружающую среду, отмечает WP. Электростанции строятся «в спешке» с использованием в том числе устаревшего и менее экологичного оборудования, поскольку наиболее эффективные газовые турбины для подобных объектов распроданы «на годы вперёд».Кроме того, развитие параллельной энергетической инфраструктуры увеличит спрос на оборудование, которое используют коммунальные службы для обслуживания потребительской электросети. Это может спровоцировать рост цен на электричество, а также привести к проблемам с ремонтом сетей, добавляет издание.Крупные американские ИТ-компании, среди которых Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft, запланировали увеличение капитальных расходов до $650 млрд в 2026 году. Деньги направят на строительство новых дата-центров и необходимое для их работы оборудование.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости