Данила Бычков
Офлайн

The Washington Post: американские ИТ-компании строят «теневую энергосистему», чтобы обеспечить электричеством дата-центры для ИИ

Большинство электростанций будут работать на природном газе, а не на возобновляемых источниках энергии.

Источник: The Washington Post
  • Крупные технологические компании, включая Meta*, OpenAI и Oracle, строят в США дата-центры с собственными электростанциями, пишет The Washington Post.
  • В некоторых штатах, например, в Техасе и Вирджинии, они добились принятия законов, которые упрощают строительство электростанций — в частности, расширяют территории, на которых можно строить такие объекты, и смягчают требования к застройщикам. Это вызвало недовольство у местных жителей — крупные электростанции появятся там, где их «не ожидали».
  • Электростанции, построенные в связке с дата-центрами, будут изолированы от гражданской энергосети, а энергию планируют вырабатывать за счёт природного газа. Компании инвестируют в эти проекты «миллиарды» долларов, но стараются «не афишировать» своё участие.
  • Формирующаяся в США «теневая энергосеть» потенциально может привести к увеличению выбросов в окружающую среду, отмечает WP. Электростанции строятся «в спешке» с использованием в том числе устаревшего и менее экологичного оборудования, поскольку наиболее эффективные газовые турбины для подобных объектов распроданы «на годы вперёд».
  • Кроме того, развитие параллельной энергетической инфраструктуры увеличит спрос на оборудование, которое используют коммунальные службы для обслуживания потребительской электросети. Это может спровоцировать рост цен на электричество, а также привести к проблемам с ремонтом сетей, добавляет издание.
  • Крупные американские ИТ-компании, среди которых Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft, запланировали увеличение капитальных расходов до $650 млрд в 2026 году. Деньги направят на строительство новых дата-центров и необходимое для их работы оборудование.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

