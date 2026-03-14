Сооснователь Uber Трэвис Каланик представил стартап Atoms — он займётся автоматизацией работы в горнодобывающей, транспортной и пищевой отраслях

Это переименованная City Storage Systems, которую Каланик развивал после ухода из Uber.Источник: Cordon Press / Vanity FairПосле ухода с поста гендиректора и из совета директоров Uber Трэвис Каланик развивал стартап в сфере недвижимости City Storage Systems (это материнская компания CloudKitchens — оператора «облачных кухонь», оптимизированных для доставки).Теперь City Storage Systems переименовали в Atoms и добавили к сферам деятельности автоматизацию работы в горнодобывающей и транспортной отраслях, пишет Reuters.В основе Atoms — три структуры: Atoms Food, предоставляющая инфраструктуру для пищевой промышленности, Atoms Mining с фокусом на повышение продуктивности в горнодобывающей отрасли, а также Atoms Transport.Каланик рассказал, что компания работала «в режиме скрытности восемь лет» и у неё «тысячи сотрудников». Она сосредоточится на специализированных промышленных роботах, а не на человекоподобных.По словам предпринимателя, Atoms также близка к покупке Pronto, который разрабатывает беспилотные автомобили для промышленных и горнодобывающих объектов. Каланик рассказал, что он — уже «крупнейший инвестор» стартапа.#новости