Самые выгодные франшизы 2026 года по версии Forbes: магазины «Около», клиники Biorise и киберспортивные клубы Colizeum

Оборот рынка франчайзинга за 2025 год увеличился на 2,5% год к году — до 3,81 трлн рублей, по данным Franshiza.ru.Источник: X5 Forbes составил рейтинг «30 самых выгодных франшиз в России» за 2026 год. Среди финалистов — девять новичков.Издание подготовило лонг-лист на основе данных сайтов по франчайзингу, мнений экспертов и собственной базы. Срок существования франшизы — не менее трёх лет. Данные по числу своих и партнёрских точек и выручке предоставили участники.Forbes оценивал франшизы по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, коэффициенту доходности или убыточности бизнеса, сроку окупаемости, рентабельности и количественному приросту партнёрской сети с мая 2025-го по май 2026-го. Компании сгруппированы по объёму инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учётом всей информации.Инвестиции до 2 млн рублейПервую строчку занимают продуктовые супермаркеты «Около» от X5. Подключение к франшизе — 10 тысяч рублей, инвестиции в открытие точки — до 2 млн рублей. Средняя годовая выручка — 46,8 млн рублей, годовая прибыль точки — 2,3 млн рублей.На втором месте — пункты выдачи заказов WB Point. Вложения — 300 тысяч рублей. Выручка — 2,1 млн рублей, прибыль точки — 1,17 млн рублей.На третьем — Ozon. Инвестиции — 80 тысяч рублей. Выручка — 2,78 млн рублей, прибыль точки — 980 тысяч рублей.Также в десятку попали ритейлер «Авокадо», туроператор Fun&Sun, детские ИТ-школы Kiberone, сеть лабораторий «Хеликс», детские школы «Алгоритмика» и IQ007, сеть Gelateria Plombir.Первая пятёрка категории с инвестициями до 2 млн рублей / ForbesИнвестиции от 2 млн до 5 млн рублейНа первом месте — сеть клиник Biorise. Инвестиции — 3,7 млн рублей. Выручка — 45 млн рублей, прибыль — 10 млн рублей.На втором — детские школы «Полиглотики». Инвестиции — 2,6 млн рублей. Выручка — 23,2 млн рублей, прибыль — 11,75 млн рублей.Третье место занимает сеть салонов мебели «Кухонный двор». Инвестиции в открытие точки — 2,4 млн рублей. Выручка в среднем — 28 млн рублей, прибыль — 9,8 млн рублей.В десятке также магазин автозапчастей «Автомоё», пекарни «Настоящая пекарня», сеть магазинов разливных напитков «Пив&ко», сеть «Суши-Маркет», салоны оптики «Айкрафт Оптика», мебельные салоны Mr.Doors и магазины товаров для сна beyosa.Первая пятёрка категории с инвестициями от 2 млн до 5 млн рублей / ForbesИнвестиции от 5 млн рублейНа первом месте в категории — киберспортивные клубы Colizeum. Инвестиции — 8 млн рублей, годовая выручка — 21,3 млн рублей, годовая прибыль — 10,7 млн рублей.На второй строчке — киберспортивные клубы CyberX Community. Вложения — 8 млн рублей, выручка — 20,2 млн рублей, прибыль — 9,9 млн рублей.На третьей — колледжи ITHub. Инвестиции — 30 млн рублей, выручка — 202,63 млн рублей, прибыль — 40,53 млн рублей.В десятку вошли детские сады Sun School, SPA-салоны «Алтайская здравница», барбершопы «Топган», сеть «Пятёрочка», пекарни «Хлебник», сеть ресторанов «Хочу Пури» и гастромаркеты Secret Kitchen.Первая пятёрка категории с инвестициями от 5 млн рублей / ForbesРейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2022 год.Рейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2023 год.Рейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2024 год.Рейтинг самых выгодных франшиз в России по версии Forbes за 2025 год.#новости #франшизы