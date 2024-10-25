Глава «Сбера»: «В блогеры идут неудачники, которые больше ничего не умеют, кроме как болтать языком»

Сегодня одни из самых зарабатывающих для меня — это вообще какой-то ужас. Вот эти все блогеры, которые в жизни сами ничего не... Если человек чего-то в жизни добился, он пойдёт в блогеры? У него времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, — они идут в блогеры.

Я понимаю, что я на себя навлёк сейчас. У них времени больше, чем у меня, но это же кошмар.

Эти люди, которые зарабатывают на миллионах людей; которые находятся в поиске, копируют какие-то совершенно несуразные практики, следуют каким-то совершенно немыслимым советам. И вот в этом во всём, понимаете... Но это показывает температуру в палате. В палате всё плохо, температура высокая.

Это означает, что спрос на это очень высокий. И у нас нет нормального... Ну, есть, конечно, и выдающиеся и учёные, и люди, которые действительно владеют предметом, могут помогать, но, к сожалению, они менее активны. У них не столько этой глупой энергии, и они не могут столько времени тратить на это. А очень бы хотелось это как раз поменять.