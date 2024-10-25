Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Карьера
Образование
AI
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Мнения

Глава «Сбера»: «В блогеры идут неудачники, которые больше ничего не умеют, кроме как болтать языком»

Такое мнение Герман Греф высказал на конференции «Больше чем обучение».

Фрагмент его выступления опубликовало Frank Media.

Сегодня одни из самых зарабатывающих для меня — это вообще какой-то ужас. Вот эти все блогеры, которые в жизни сами ничего не... Если человек чего-то в жизни добился, он пойдёт в блогеры? У него времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, — они идут в блогеры.

Я понимаю, что я на себя навлёк сейчас. У них времени больше, чем у меня, но это же кошмар.

Эти люди, которые зарабатывают на миллионах людей; которые находятся в поиске, копируют какие-то совершенно несуразные практики, следуют каким-то совершенно немыслимым советам. И вот в этом во всём, понимаете... Но это показывает температуру в палате. В палате всё плохо, температура высокая.

Это означает, что спрос на это очень высокий. И у нас нет нормального... Ну, есть, конечно, и выдающиеся и учёные, и люди, которые действительно владеют предметом, могут помогать, но, к сожалению, они менее активны. У них не столько этой глупой энергии, и они не могут столько времени тратить на это. А очень бы хотелось это как раз поменять.

Герман Греф, глава «Сбера»
Греф. Источник: Frank Media
Греф. Источник: Frank Media

#блогеры #новости

5959
2222
1919
99
33
22
11
11
11
186 комментариев
МИНИСТЕРСТВО ЮНОСТИ
500 ₽

Этот беспочвенный наезд мы хорошо запомним.

13
2
1
Ответить
Вадим Д.

Здесь сбился и про банкиров начал:
Эти люди, которые зарабатывают на миллионах людей; которые находятся в поиске, копируют какие-то совершенно несуразные практики, следуют каким-то совершенно немыслимым советамЛюбопытно он предложения строит:
одни из самых зарабатывающих для меня

65
10
1
Ответить
Илья

Ну от банкира думаю всякого пользы больше, чем от блогера или риэлтора или перекупа )

7
Ответить
Андрей Маркелов

то есть греф не зарабатывает на миллионах людей?

7
Ответить
S.Capusta

Любопытно он предложения строит:одни из самых зарабатывающих для меня

Почесал свою репу, и почесал свой турнепс.
По факту одна и та же новость, а воспринимается по разному.. ))

1
1
Ответить