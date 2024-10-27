Аркадий Дворкович: «[Называть санкции благом для страны] — как говорить, что мы ничего не способны сделать без внешнего давления»

То, что [cанкции] иногда ведут к вторичным положительным результатам, кого-то дисциплинируют, в данном случае нас дисциплинировали, и мы стали работать более интенсивно и более эффективно, — да, это так.
Но это не значит, что сами по себе санкции хороши. Это значит, что просто мы были до этого недостаточно хороши.
В России вообще очень полярная ментальность и очень мало эффективной рефлексии. Недостатки на уровне коллективного сознания преподносятся как преимущества. Без апгрейда ментальности всё будет повторяться из раза в раз.
И это пишет апгрейженый ментально
Вот только ментальность меняется только со сменой поколений, поэтому ждать нужно еще минимум 10-15 лет прежде чем выросшие в совке деды отъедут в мир иной и освободят места для тех кто вырос в нормальной системе рыночных отношений
Да что ж ты будешь делать, опять народ не тот
Проблема тут не а РФ. А в тех руководящих решал, что их устраивает. Хули, ходят с айфоном, не играют в плойку. Мыслят в рамках молока и упаковки гречки. Сложно конечно создать свой станок по печати 5 нм плат. Но сильные мужи, в свои годы, пытались купить ноу-хау станок, но он приехал спустя 10 лет. Но тут как в видосах о Батьке - что тут наше в Минском мотоцикле ? - сборка , брызговики… когда как ЧПУшнику , смотришь на это все и думаешь - ебать, с вашими то возможностями и деньгами, можно самому вытачивать - отливать и дотачивать…
«Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике»
В условиях боевых действий олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего народа. Кому война, а кому мать родная.
— заявил Путин на саммите «Большой двадцатки -
Я что-то не пойму, он что, наконец понял в чем причина всех провалов последних 24 лет в России?