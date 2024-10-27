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Полина Лааксо
Мнения

Аркадий Дворкович: «[Называть санкции благом для страны] — как говорить, что мы ничего не способны сделать без внешнего давления»

Такое мнение экономист и бывший вице-премьер высказал в беседе с Forbes.

  • По словам Аркадия Дворковича, санкции «ущербны для всех в мировой экономике» — в них нет «ничего хорошего».

То, что [cанкции] иногда ведут к вторичным положительным результатам, кого-то дисциплинируют, в данном случае нас дисциплинировали, и мы стали работать более интенсивно и более эффективно, — да, это так.

Но это не значит, что сами по себе санкции хороши. Это значит, что просто мы были до этого недостаточно хороши.

Аркадий Дворкович, цитата по Forbes
  • Раньше, когда правительство говорило об импортозамещении, речь шла о производстве «конкурентноспособных» продуктов и услуг, которые можно экспортировать на «глобальные рынки».
  • Теперь — «в силу ситуации» — возможность экспорта отошла на второй план: «Для себя произведём и будем использовать в своих интересах, поскольку вариантов нет». При этом для производства нужны инновации, а они в России «носят, скорее, промышленный характер».

Мы плохо умеем делать массовые продукты в целом. Даже не инновационные.

У нас нет культуры инноваций в том смысле, что у нас другое отношение к неудаче и к успеху. Успеху слишком завидуют. За неудачу иногда сажают или слишком сильно унижают — как минимум.

Аркадий Дворкович, цитата по Forbes
  • Массовым инновациям также нужны «развитые» финансовые рынки и возможность привлекать инвестиции, но при текущих процентных ставках «рассчитывать на это тяжело». Усугубляет положение и то, что в России «отсутствуют» долгосрочные сбережения.

Долгосрочные сбережения — это, прежде всего, резервы страхования жизни или пенсионные сбережения. У нас они так и не появились в больших масштабах. У нас система, которая тратит деньги, зарабатывая их практически немедленно. <...>

Норма накопления у нас вместо необходимых 30% экономики составляет всего 20% примерно. Иногда чуть-чуть повышается, иногда понижается. Этих 10% не хватает, чтобы вкладываться во всевозможные проекты и расти более высокими темпами.

Аркадий Дворкович, цитата по Forbes
Аркадий Дворкович. Источник фото: РБК
Аркадий Дворкович. Источник фото: РБК

#новости #санкции

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55
22
95 комментариев
Евгений Рябов

В России вообще очень полярная ментальность и очень мало эффективной рефлексии. Недостатки на уровне коллективного сознания преподносятся как преимущества. Без апгрейда ментальности всё будет повторяться из раза в раз.

12
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Joe cocker

И это пишет апгрейженый ментально

37
2
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Smuzi

Вот только ментальность меняется только со сменой поколений, поэтому ждать нужно еще минимум 10-15 лет прежде чем выросшие в совке деды отъедут в мир иной и освободят места для тех кто вырос в нормальной системе рыночных отношений

7
1
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Эффект Доплера

Да что ж ты будешь делать, опять народ не тот

5
3
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Любознательный

Проблема тут не а РФ. А в тех руководящих решал, что их устраивает. Хули, ходят с айфоном, не играют в плойку. Мыслят в рамках молока и упаковки гречки. Сложно конечно создать свой станок по печати 5 нм плат. Но сильные мужи, в свои годы, пытались купить ноу-хау станок, но он приехал спустя 10 лет. Но тут как в видосах о Батьке - что тут наше в Минском мотоцикле ? - сборка , брызговики… когда как ЧПУшнику , смотришь на это все и думаешь - ебать, с вашими то возможностями и деньгами, можно самому вытачивать - отливать и дотачивать…

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Техно Механиус

«Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике»

В условиях боевых действий олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего народа. Кому война, а кому мать родная.
— заявил Путин на саммите «Большой двадцатки -

11
1
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Илай Макс

Я что-то не пойму, он что, наконец понял в чем причина всех провалов последних 24 лет в России?

7
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