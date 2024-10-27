Аркадий Дворкович: «[Называть санкции благом для страны] — как говорить, что мы ничего не способны сделать без внешнего давления»

То, что [cанкции] иногда ведут к вторичным положительным результатам, кого-то дисциплинируют, в данном случае нас дисциплинировали, и мы стали работать более интенсивно и более эффективно, — да, это так.

Но это не значит, что сами по себе санкции хороши. Это значит, что просто мы были до этого недостаточно хороши.