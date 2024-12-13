Квантовый процессор Google сможет взламывать системы шифрования данных минимум через десять лет — директор лаборатории Quantum AI

Сейчас чип Willow использует 105 кубитов, а для взлома криптографии нужны «миллионы вычислительной мощности».Источник: Google«Чип Willow не способен взломать современную криптографию», — рассказала The Verge директор лаборатории по созданию квантового процессора Google Quantum AI Чарина Чоу.Google предполагает, что до момента, когда квантовые процессоры смогут взломать криптографический алгоритм с открытым ключом (RSA) «ещё как минимум 10 лет». Для этого потребуется около 4 млн физических кубитов.Google представила чип Willow 9 декабря 2024 года. Он выполнил стандартное тестовое вычисление для оценки квантовых процессоров меньше чем за пять минут, используя 105 кубитов вычислительной мощности. Такую же задачу один из самых быстрых суперкомпьютеров Frontier решал бы десять септиллионов лет.Willow использует кубиты вместо битов 1 и 0 — они находятся в нескольких состояниях одновременно. Это могут быть единицы, нули и промежуточные значения между ними. В июле 2022 года Google рассказала, что вместе с Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) США сама начнёт работу над созданием PQC — криптографических систем защиты от взлома квантовых компьютеров.Тогда же Белый дом распорядился, чтобы к 2035 году государственные структуры США перешли на новые системы для снижения риска взлома, так как развитие квантовых вычислений может «нарушить протоколы безопасности большинства финансовых транзакций».В 2023 году китайские учёные описали способ взломать криптографическое шифрование с помощью квантового компьютера. Однако исследователь в области квантовых вычислений Питер Шор отметил, что «это всё равно займёт миллионы лет».#новости #google
Через 10 лет водопроводчик должен прийти
Утром или вечером?
https://youtu.be/unRnFUEGohI
Неспособен? Да и иди тогда нахуй, зачем мне такая новость. Тьфу, блять. Дербаньте этот мерзкий Гугол дальше.
❄️
Пароль от госуслуг в безопасности!
Как хранился у тащ майора в сейфе, так оно и останется.
Но, думаю, гражданин с прогнозом не учитывает экспоненту развития технологий.
Через 10 лет мы будем уверенно шагать по дороге к технологической сингулярности.
Хоть бы, хоть бы 🤞🏻
Пароль от твоих услуг у ппсника. Не просто так у них чсв написано на лице
Комментаторы на vc минимум через 10 лет перестанут писать всякую хрень, минимум! Но это не точно