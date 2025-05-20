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Артур Томилко
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Набиуллина: «ИИ обладает большим потенциалом, но пока не способен заменить экспертов Центробанка при принятии решений»

По словам главы ЦБ, нейросети учатся на большом объёме данных из прошлого, но не могут учитывать текущие изменения в экономике.

Эльвира Набиуллина, фото пресс-службы ЦБ
Эльвира Набиуллина, фото пресс-службы ЦБ
  • Банк России пробует использовать нейросети, например, при работе с жалобами, а также для переписывания своих материалов, чтобы сделать их «понятнее и прозрачнее», рассказала Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите». Её слова приводит РБК.
  • Однако нейросети пока не могут заменить экспертов при принятии решений, в том числе по ключевой ставке, отметила она.

Можно ли нас заменить искусственным интеллектом при принятии решения о ключевой, хотя бы чуть-чуть? Я лично считаю, что там есть большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • ИИ обучается на больших объёмах данных, но не может учитывать структурные изменения в экономике, поэтому выводы любых моделей «ограничены», пояснила председатель ЦБ.

#новости #цб #ии

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