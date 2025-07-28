Сейчас OpenAI обязана предоставлять суду диалоги пользователя с ChatGPT, а они должны защищаться по принципу врачебной тайны — Сэм Альтман

Глава компании считает, что вопрос юридической защиты переписок с ботом нужно решать «в срочном порядке».Глава OpenAI Сэм Альтман на подкасте Тео ВонаЛюди, «особенно молодёжь», всё чаще делятся с ChatGPT «самым личным», «используют его как терапевта, коуча и обсуждают проблемы в отношениях», — рассказал глава OpenAI. Он предупредил, что в случае уголовного дела против пользователя OpenAI «могут обязать» предоставить данные переписок с ChatGPT, хотя информация в разговорах со специалистами-людьми защищена врачебной или юридической тайной.«Я считаю, что это абсолютно неправильно. Мы должны обеспечить такой же уровень конфиденциальности при общении с ИИ, как и при разговоре с терапевтом», — сказал Альтман.Он напомнил, что OpenAI по умолчанию хранит на серверах все переписки, включая временные чаты, в течение 30 дней. Однако на время разбирательства по иску об авторских правах от The New York Times она обязана не удалять их «бессрочно» на случай, если юристы газеты захотят просмотреть данные.Это касается всех пользователей без подписки, а также владельцев планов Plus, Pro и Team. Диалоги подписчиков Enterprise и Edu обещают не хранить.Ася КарповаChatGPT24 июняСуд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты пользователей на время разбирательства с NYT: о каких данных идёт речь В конце июня 2025 года он отклонил встречные иски с просьбами удалить переписки о делах компаний и «личных» темах.#новости #openai