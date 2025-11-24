Зампред «Сбера» Александр Ведяхин: Россия не делала чрезмерных инвестиций в ИИ, поэтому невосприимчива к возможному «пузырю» на рынке

Но при этом смогла войти в семёрку стран, у которых есть собственные модели. Александр Ведяхин, фото ReutersОб этом Ведяхин рассказал в интервью Reuters. Издание называет его «одним из ведущих российских специалистов в области ИИ».Зампред «Сбера» считает, что «ИИ похож на ядерный проект», а в мире формируется новый «ядерный клуб» из стран, у которых есть собственные модели. По словам Ведяхина, России удалось войти в семёрку государств с «собственным ИИ». Он отметил, что у страны должно быть минимум две-три оригинальные модели — не «переобученные» иностранные решения для использования в чувствительных сферах: госуслугах, здравоохранении и образовании.Ведяхин признаёт, что России сложно конкурировать с лидерами в области вычислительной техники из-за санкций, ограничивающих доступ к технологиям, и разрыв, вероятно, будет расти.Мы ценим то, что сделали китайские и американские компании. Мы понимаем, что у них есть серьёзное преимущество на старте, поскольку у них много денег, экспертов и вычислительных мощностей.Александр Ведяхин, зампред «Сбера»При этом Ведяхин заявил, что модель GigaChat 2 MAX от «Сбера» сопоставима с ChatGPT 4, а новая версия GigaChat Ultra Preview — на уровне ChatGPT 5.Чтобы снизить издержки и ускорить технологическое развитие, Россия будет полагаться на своих программистов и математиков, пояснил зампред «Сбера». Однако разработка ИИ требует «огромных» инвестиций.По оценке Ведяхина, российской энергетической отрасли в течение следующих 16 лет потребуется «40 трлн рублей на генерацию и 5 трлн рублей на сети». Структуру этих расходов он не детализировал.Он также отметил, что отдача от инвестиций в нейросети может быть «очень отдалённой» и указал на «чрезмерную шумиху» вокруг расходов в инфраструктуру. Но подчеркнул, что Россия не восприимчива к «пузырю ИИ», поскольку её инвестиции не были «чрезмерными».Артур ТомилкоМнения19 ноябГлава Hugging Face: «Мы находимся в “пузыре” больших языковых моделей, а не в “пузыре” ИИ» Клем Деланг полагает, что именно сегмент LLM переоценён и может пережить коррекцию, но будущему всей индустрии ИИ это не угрожает. #новости