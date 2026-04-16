«Это новая реальность»: глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы

Она также отметила постоянное «ухудшение внешних условий». Фото «РИА Новости» На «перегрев» экономики указывают не темпы роста, а низкая безработица и высокая инфляция, которая к началу 2025 года разогналась до 10%, заявила Набиуллина в ходе форума Мосбиржи.Это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. И поэтому может казаться, что длительная жёсткость денежно-кредитной политики – это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий.Эльвира Набиуллина, глава ЦБСейчас ухудшение внешних условий продолжается «почти на постоянной основе» — и по импорту, и по экспорту, отметила она.По словам Набиуллиной, в 2026 году ЦБ планирует «подвести черту под пятью годами высокой инфляции». Однако стремиться любой ценой достичь целевого уровня инфляции в 4% регулятор не будет, поскольку «не считает это целесообразным».15 апреля 2026 года на совещании с правительством Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,1%. Одновременно он указал на снижение ВВП в январе-феврале 2026-го на 1,8%, а также сокращение производства.После этого президент попросил участников совещания предложить дополнительные меры, «направленные на возобновление роста отечественной экономики».