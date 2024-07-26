Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Карьера
Техника
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Промо

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

Задали этот вопрос тем, кто смог превратить блогерство в свою работу.

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

Материал подготовлен при поддержке NUUM

Талантливые новички недополучают просмотры, если им не удаётся найти способ «залететь» в топ, и в итоге — бросают свой блог. Сформировать «новую культуру видеоблогинга» пробует NUUM. Он поддерживает горизонтальные и вертикальные ролики, позволяет проводить стримы — и предлагает авторам монетизировать свой контент.

Чтобы узнать, как устроена площадка изнутри, мы нашли блогеров, которые зарегистрировались там полгода назад, — авторов канала TravelForever Вячеслава и Ирину Юмабаевых. До 2023 года Вячеслав работал инженером-схемотехником, а Ирина — инженером-химиком. Теперь они посещают по 30 стран в год, рассказывают о своих путешествиях — и зарабатывают на этом.

Ближе к делу

Ирина Юмабаева
Знает, на чём сэкономить в путешествиях по Европе
Вячеслав Юмабаев
Продегустировал почти все кебабы в Стамбуле

Как стали блогерами

Мы начали активно путешествовать в 2010-х, когда учились в университете. Ездили по югу России и снимали об этом видео. Никуда их не выкладывали — и сейчас об этом жалеем. Многие крупные блогеры начали публиковать контент как раз в те годы и успели хорошо раскрутиться.

После выпуска мы устроились работать инженерами. Путешествовать не бросили, выбирались в новую страну каждый отпуск или длинные выходные. Перед поездками всегда изучали информацию в интернете, но полезных роликов было мало. Путешественники редко рассказывали, что и сколько стоит, а также на чём и как можно сэкономить в поездке. Тогда мы и поняли — эту нишу можно занять.

Первые видео выложили на YouTube в 2019 году. Продолжали работать и собирали финансовую подушку. Представляли, как однажды сможем всё своё время посвящать путешествиям. Мечта сбылась в начале 2023 года: мы накопили достаточно денег, блог начал приносить первый доход. Увольняться было страшно, но перспектива застрять в рутине до самой пенсии пугала больше. Так что решили рискнуть.

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?
Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

Сегодня половина всего нашего дохода — это рекламные интеграции (сотрудничаем с «Т-Банком», «Альфа-Банком», «Авиасейлс»). Консультируем: помогаем с визами, составляем маршруты по странам, рассказываем, как продвигаться на YouTube, — это ещё примерно 20%. Проценты по вкладам и доход от инвестиций — 25%, и оставшиеся 5% — донаты от зрителей. Последние две категории особенно выручают, когда нет рекламных контрактов. На этот доход живём и путешествуем.

Как выпускают контент

Наша основная площадка — YouTube. Публикуем там фильмы по 1–2 часа. В Telegram постим подборки фотографий или коротких роликов, ссылки из Google Maps на места, в которых побывали. А ещё новости — что интересного увидели и куда направляемся дальше.

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?
Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?
Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?
Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

К каждому выпуску заранее готовим сценарий. Выбираем интересные факты о стране, достопримечательности и места для дегустации местной кухни. Отмечаем, на чём попробуем сэкономить и какими лайфхаками поделимся со зрителями. На черновик уходит два дня, это примерно 70% содержания будущего ролика. Ещё 30% — информация, которую мы узнаем на месте. Производим видео практически на ходу: днём снимаем, а вечером монтируем. На каждый выпуск уходит 3–5 дней.

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

Периодически тестируем новые платформы. Одна из последних — NUUM. Решили начать загружать контент и туда, пока платформа ещё новая. Подумали: меньше конкуренции — больше шансов выстрелить.

Регистрация заняла минут десять. Оформление профиля стандартное: нужно выбрать название, шапку канала и аватарку. Мы использовали свои брендированные изображения, которые устанавливаем на всех площадках.

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

Загрузили ролики про популярные страны и города — Данию, Сингапур, Гонконг, Шри-Ланку, Китай. Фильм про условный Дубай посмотрит больше человек, чем про Бруней: последний не на слуху, переходов из поиска будет мало.

За полгода мы выложили на платформе 25 фильмов и 3 коротких видео. Расскажу по пунктам, что интересного выяснили.

Качество видео. В апреле платформа стала поддерживать горизонтальные ролики с максимальным разрешением 3840 × 2160 p. Это отлично, поскольку для нас качество видео играет огромную роль.

Просмотры. Мы загрузили с десяток фильмов, но показатели совсем не росли. Тогда добавили в описание ко всем видео хештег путешествия — и просмотры пошли вверх.

Вертикальные ролики крутятся лучше горизонтальных. Мы выложили всего три, и все они получили более 1800 просмотров, тогда как фильмы набирали максимум 300. У нас есть гипотеза, что ядро NUUM — молодая аудитория, которая привыкла потреблять короткие видеоролики. Так что в перспективе думаем на этой площадке сосредоточиться именно на клипах.

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?
По словам NUUM, несмотря на то, что площадка ещё находится в режиме бета-теста, ежемесячно топовые блогеры набирают на своих роликах от 100 до 500 тысяч просмотров совокупно. Чем активнее креатор постит и чем дольше находится на площадке, тем чаще попадает в рекомендации и рейтинги.

Комментарии. К каждому вертикальному ролику нам написали по 100 и более комментариев, а вот к некоторым длинным фильмам — ни одного. Сейчас на комментарии под каждым видео отвечаем вручную. Стало бы проще общаться с аудиторией, если бы вся обратная связь от зрителей попадала в один раздел кабинета.

За полгода нам ни разу не попалось недовольных комментаторов. Возможно, сообщество только формируется, площадку тестируют много таких же авторов, как и мы, — и они стараются поддерживать друг друга.

Монетизация. В NUUM работает партнёрская программа. Податься на неё можно, когда в канале наберётся не менее 50 подписчиков и более 5 часов суммарных просмотров за последние 30 дней.

Вознаграждение выплачивают самозанятым или ИП — с актами об оказании услуг и чеками. Чтобы подключить партнёрство, мы подписали оферту и загрузили паспортные данные и фотографию в личном кабинете. Через пару дней получили подтверждение.

Доход напрямую зависит от количества просмотров. У нас их пока немного. Смотрим на ситуацию оптимистично: платформа развивается, наша аудитория будет расти, плюс в будущем наверняка появятся и рекламодатели.

Ещё один инструмент — оплата за эксклюзивный контент. Автор может выставить любую цену за подписку на одно или несколько видео. Мы выбрали ролик про Венецию и установили стоимость в 1000 рублей, ждём результатов.

Аналитика. Для каждого видеоролика можно оценить просмотры, охваты и вовлечённость. На обзорной странице показано, как прирастают подписчики и сколько времени пользователи потратили на просмотр роликов.

Например, наши длинные видео смотрят в среднем 10 минут — ещё одно подтверждение тому, что текущая аудитория охотнее потребляет клипы. Есть любопытный блок с интересами подписчиков — такого мы не встречали на других площадках. Наши зрители, помимо путешествий, интересуются развлечениями, играми, музыкой и едой.

Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

На вкладке по монетизации подсвечена детализация по доходам от рекламы, эксклюзивного контента и донатов. Можно отследить динамику по дням. Планируем поэкспериментировать с короткими роликами и посмотреть, как это скажется на заработке.

Вячеслав и Ирина считают, что тестировать новые площадки стоит не только из любопытства. Сможете добиться успеха в рядах первых — получите преимущество перед теми, кто подтянется позже, когда платформа уже раскрутится.

В свою очередь NUUM уверен, что любой автор — даже без имени — может найти здесь своего зрителя. Видеоплатформа делает ставку на живой контент без дорогостоящего продакшена и новые лица, которые ещё не успели монополизировать другие площадки.

Принцип работы NUUM — бесконечная лента с вертикальными роликами, рекомендации и библиотека стримов. Ролики могут смотреть даже незарегистрированные пользователи, при этом для автора их просмотры монетизируются.

Заценить NUUM

Реклама, ООО «Джумс Проекты», 18+

11
1
1 комментарий
Denis Mihailov

Актуальная интеграция, учитывая последние новости о запрете рекламы в одной соцсети и замедлении ютуба)))

Ответить