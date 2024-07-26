Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

После выпуска мы устроились работать инженерами. Путешествовать не бросили, выбирались в новую страну каждый отпуск или длинные выходные. Перед поездками всегда изучали информацию в интернете, но полезных роликов было мало. Путешественники редко рассказывали, что и сколько стоит, а также на чём и как можно сэкономить в поездке. Тогда мы и поняли — эту нишу можно занять.