Как сегодня зарабатывать на контенте, чтобы жить и путешествовать на этот доход?

Сегодня половина всего нашего дохода — это рекламные интеграции (сотрудничаем с «Т-Банком», «Альфа-Банком», «Авиасейлс»). Консультируем: помогаем с визами, составляем маршруты по странам, рассказываем, как продвигаться на YouTube, — это ещё примерно 20%. Проценты по вкладам и доход от инвестиций — 25%, и оставшиеся 5% — донаты от зрителей. Последние две категории особенно выручают, когда нет рекламных контрактов. На этот доход живём и путешествуем.
Актуальная интеграция, учитывая последние новости о запрете рекламы в одной соцсети и замедлении ютуба)))