Основатель Zorko называет свою платформу российским Nasdaq. Откуда у него столько амбиций?

Отвечает он сам.

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Материал подготовлен при поддержке Zorko

Zorko — инвестплатформа для pre-IPO быстрорастущих и технологических бизнесов: в компании, которые там размещаются, можно вложиться ещё до того, как они вышли на биржу. Подобные платформы также существуют на западных рынках. Их философия в том, что вложения на ранних этапах могут принести инвесторам гораздо большую прибыль, при этом риски тоже растут — пропорционально доходности.

В России Zorko — единственная площадка в этом сегменте. У платформы есть лицензия Центробанка, она работает в партнёрстве с Московской биржей. На момент выхода текста на платформе один эмитент — производитель зарядных станций для электромобилей Hyper — и около 800 инвесторов (со средней суммой инвестиций, по данным Zorko, 170 тысяч рублей). К маю 2024 года Zorko планирует провести размещение уже пяти компаний.

Важно: пока этот материал готовился, на платформе не было активных размещений, мы не могли технически проверить площадку. Цель текста — позволить основателю рассказать о своём запуске, но не призывать читателей инвестировать.

Владислав Пантелеев Основатель инвестплатформы Zorko

Как вы придумали Zorko?

Ценными бумагами я занимаюсь 15 лет. Запустил несколько успешных компаний в сфере торговли и управления активами, инвестиционной аналитики, консалтинга и образования. Под впечатлением от мировых инвестиционных трендов я решил создать платформу, аналогов которой в России нет. Так появилась идея Zorko — инфраструктуры, которая позволит технологичным, инновационным и быстрорастущим компаниям, формирующим новые секторы экономики, выйти на публичный рынок. Я говорю в первую очередь про ИТ-сектор, DeepTech, MedTech.

В чём суть платформы?

Наша цель — помочь с формированием в России первичного и вторичного рынка pre-IPO. Инвесторы могут вложиться в компанию на раннем этапе, перепродавать её акции и зарабатывать на этом. Благодаря вложениям компания может расти и масштабироваться, а затем выйти на IPO. Когда (и если) это случится, инвестор сможет рассчитывать на ещё большую прибыль.

Помимо прочего, все наши эмитенты получают масштабную PR-поддержку в процессе размещения. К примеру, о нашем партнёре Hyper (компания создаёт систему зарядных станций для электротранспорта) узнали 11 млн человек. 800 из них впоследствии в неё инвестировали: в среднем 170 тысяч рублей. И мы добились этого сами, без привлечения внешних партнёров — например, брокеров и банков или других финансовых структур.

Кто может вкладываться в акции через Zorko?

Кто угодно. Ни к размеру вложений, ни к самому инвестору требований у нас нет. Если планируете инвестировать больше 600 тысяч в год, получить требуемую законом квалификацию инвестора вы можете на платформе. При инвестициях менее 600 тысяч квалификация не потребуется.

Кто может разместиться на Zorko?

Мы рассматриваем два типа эмитентов.

Первый — компании, которые уже зарекомендовали себя на рынке и находятся на стадии масштабирования. Сюда мы относим компании с выручкой от 1 млрд рублей. То есть те, которые не просто сделали пилотный образец продукта, а уже растиражировали, развили его и запускают другие продукты в том же секторе. В качестве примера можно привести ту стадию «Яндекс Такси», когда сервис стал работать уже не только с индивидуальными пассажирами, но и с юрлицами и вышел в регионы.

Второй тип — организации более ранней стадии, на венчурном рынке их относят к «позднему раунду A» с выручкой от 300 млн рублей. Это компании, которые сделали небольшой тираж основного продукта, зарекомендовали себя после пилотного запуска и имеют стратегические ресурсы для реализации своей бизнес-модели. Так у нас разместился Hyper, который в январе 2023 года запустился в Нижнем Новгороде и тиражирует свой продукт в крупных городах Урала.

Как Zorko проверяет компании?

Прежде всего мы смотрим на управленческую отчётность.

Также мы работаем с компаниями, которые ведут отчётность по международным стандартам (МСФО). Например, у головной компании Hyper — «Новой энергии» — по МСФО солидная выручка, а по РСБУ — нет. Потому что сама по себе она не имеет выручки, а лишь держит доли в операционных компаниях — «дочках». Которые, в свою очередь, уже зарабатывают. В этом смысле МСФО-отчётность даёт более полную картину.

У зрелых компаний чистая выручка должна превышать миллиард рублей. У эмитентов второй категории — 300 млн рублей.

Мы проводим собственный анализ, чтобы правильно презентовать эмитента, показать, чем он может быть интересен и потенциально выгоден инвестору. В этот раз анализом занималась компания PFL Advisors — партнёр Zorko.

За «учебный год» 2023/2024 мы планируем добавить на платформу до 10 компаний. Но кто именно это будет, сказать пока не могу: это конфиденциальная информация.

Чем рискует инвестор?

В оферте Zorko есть пункт, предупреждающий инвесторов о повышенном риске. Но я считаю, каждому инвестору нужно пройти свой собственный путь зарабатывания и потерь — чтобы получить опыт. И чем больше опыта, тем больше понимания и ответственности. Если общество начнёт разбираться — «ага, вот я на таком уже потерял, в такое больше не вложусь», — это заставит самих эмитентов становиться прозрачнее.

Мы строим платформу, где можно получить х10 или даже х20 от первоначальных вложений. Именно потому, что у акций нет и не может быть гарантий: стоимость может как расти, так и падать. На цену влияет спрос инвесторов, на интерес инвесторов — текущие показатели компании. Если запаниковать и продать бумаги дешевле, чем купили, то да, конечно, можно потерять деньги.Чтобы инвесторы могли зарабатывать и акции становились ликвидными, а спрос удовлетворял предложению — мы формируем на Zorko вторичный рынок.

На чём Zorko зарабатывает?

На комиссии. За первичное размещение на Zorko платит компания, за продажу акций на вторичных торгах — инвестор. До того как компания выйдет на биржу, бумаги можно продать другим участникам на платформе.

Как платформа получила лицензию ЦБ?

Войти в реестр Центрального банка РФ оказалось непросто. Это заняло около полутора лет — c момента принятия решения о создании платформы до получения лицензии. Мы предоставили на проверку список бенефициаров, правила платформы, правила конфликтов интересов, уставные документы. ЦБ рассмотрел их, проанализировал, соответствуют ли функции платформы на практике тому, что мы заявляем. Например, как инвестор регистрируется и подписывает документы, как вносит и выводит деньги, как размещается на площадке эмитент.

Правила платформы мы дорабатывали вместе с экспертами ЦБ: в частности, согласовывали, как инвестор должен получать с нашей помощью квалификацию, если вкладывает на платформе более 600 тысяч рублей. Сейчас сдаём ЦБ 13 разных форм отчётности. Аудированную — раз в год, а, допустим, отчёт о результатах своей деятельности — ежеквартально.

Почему платформа сотрудничает именно с Мосбиржей?

Потому что, взаимодействуя с игроком, который имеет серьёзный опыт в этой сфере, мы видим перспективу. В будущем эмитенты Zorko могут стать публичными компаниями и выйти через Мосбиржу на IPO (мы планируем сделать этот переход бесшовным).

Мосбиржа — наш миноритарный акционер. Вместе мы будем разрабатывать стратегию развития, утверждать бюджет и бизнес-план.

Могут ли инвесторы влиять на компании, в которые вложились?

Да, конечно. Эмитенты Zorko обязуются добавлять в совет директоров представителя от держателей акций. У него будет полный доступ к отчётности и операционным документам компании, он сможет участвовать в собраниях совета директоров и голосовать по поднятым вопросам.