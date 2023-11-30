Оформить нужные бизнес-услуги у одного подрядчика, а не искать несколько компаний под каждую задачу
Рассказываем как: в 5, 50 и 500 словах.
Материал подготовлен при поддержке ВТБ
Этот текст — для предпринимателей, которые привыкли всё тянуть на себе и помимо развития бизнеса занимаются, например, бухгалтерией, логистикой и наймом. У ВТБ более 30 сервисов, которым можно делегировать рутинные задачи, — не придётся разбираться во всех тонкостях или нанимать большой штат сотрудников.
В 5 словах
Занимайтесь бизнесом, а рутину делегируйте.
В 50 словах
Чтобы компания могла самостоятельно находить выгодных поставщиков, составлять юридически верные документы и вовремя сдавать бухгалтерскую отчётность, нужна целая команда специалистов. Но их не обязательно привлекать в штат — можно подключить цифровые сервисы. У ВТБ более 30 бизнес-сервисов, которые помогают автоматизировать процессы и сократить расходы. Причём как небольшим, так и крупным компаниям.
В 500 словах
Цветочный магазин, кофейня, несколько магазинов одежды или сеть автосервисов — бизнес любого размера может экономить время и силы с помощью сервисов ВТБ. Они помогут, например, готовить налоговые декларации и отчёты, следить за здоровьем сотрудников и управлять закупками. Разберёмся, какие ещё есть сервисы и как они работают.
Для работы с документами
- «Цифровая бухгалтерия». Это приложение, в котором можно консультироваться с персональным бухгалтером и заказывать расчёты, платёжные поручения и отчёты. В основном им пользуются новые компании, которые пока не готовы нанять штатного специалиста.
- «Онлайн-отчётность в госорганы». Позволяет создавать и отправлять отчёты в налоговую, Росстат и Фонд пенсионного и социального страхования. Сервис рассчитан на любой бизнес, которому не обязательно использовать другие формы отчётности помимо электронной.
- «Юрист24». Предоставляет круглосуточный доступ к специалистам из любой отрасли права. Юристы помогают и небольшим компаниям, и крупным корпорациям — например, когда нужно проверить, правильно ли заполнены документы, или руководитель хочет узнать второе мнение по сложному юридическому вопросу.
- «Конструктор документов». Нужен, чтобы быстро составить договор, доверенность или другие документы. Начинающие предприниматели, например, могут оформить документы для ИП, а крупная сеть магазинов — создать договор на поставку.
- «Электронный документооборот». Позволяет обмениваться документами и подписывать договоры в электронном виде. Рассчитан на предпринимателей, которые не любят бумажную волокиту и не хотят лишний раз тратиться на курьеров.
- «Проверка контрагента». Тут можно проверить контрагента на добросовестность, перед тем как заключить с ним договор. Например, узнать о лицензиях, госконтрактах, судебных делах и финансовом состоянии компании.
Для онлайн- и офлайн-продаж
- «Конструктор сайтов». Позволяет создать сайт и подключить на него онлайн-оплату. Подойдёт тем, кто хочет запустить интернет-магазин, сайт или блог и не платить за услуги программиста и дизайнера.
- «Мой склад». В этой системе можно управлять торговлей: отслеживать продажи и закупки, вести складской учёт и работать с поставщиками. Используют для разных задач: и чтобы просто печатать чеки и ценники, и чтобы автоматизировать торговые точки.
- «Облачная касса». Позволяет арендовать облачную онлайн-кассу и не переживать о хлопотах с физической — ремонте, замене фискальных накопителей и проверке связи с ОФД. Сервис рассчитан на компании, которые принимают платежи онлайн, — например, интернет-магазины и службы такси.
- «Правовая поддержка сайта». Решение помогает защитить сайт от блокировок и штрафов. Например, за неправильно составленные документы или нарушение закона о защите персональных данных. Такие функции обычно нужны компаниям, которые собирают контакты пользователей и делают рекламные рассылки.
Для подбора персонала и помощи сотрудникам
- «Управление подбором персонала». Позволяет работать с несколькими сотнями кандидатов в единой базе и экономить на поиске новых сотрудников. Ориентирован на средние и крупные компании, которые хотят автоматизировать наём, — например, ИТ- или ритейл-компании, где большой поток кандидатов.
- «Автоматизация командировок». Сервис для оформления командировки за пару кликов со скидками до 30% от компаний — партнёров ВТБ. В базе — рейсы 400 авиакомпаний, номера в 2 млн гостиниц, VIP-залы и трансферы по всему миру. Сервис рассчитан на компании любого профиля и размера: от малого бизнеса до больших корпораций.
- «Онлайн-медицина». Это платформа круглосуточной медицинской помощи. На связи 200 врачей — можно проконсультироваться через сайт, мобильное приложение или по телефону. Обычно «Онлайн-медицину» подключают как альтернативу классическому ДМС — годовой сертификат на одного сотрудника стоит от 2750 до 14 300 рублей.
- «Психологическая поддержка». Это сервис дистанционной психологической помощи для сотрудников. Он рассчитан на компании, в которых сотрудники сталкиваются с высоким уровнем стресса — например, в сфере услуг и продаж.
Для специфических запросов
На сайте ВТБ доступны более узкоспециализированные сервисы. Например, чтобы зарегистрировать товарный знак или программное обеспечение в Роспатенте, получить патент на изобретение или подобрать ИТ-оборудование — от офисной техники до серверных платформ.
Подключить бизнес-сервисы ВТБ можно за несколько кликов: перейдите на сайт, выберите предложение и назначьте встречу с менеджером для открытия расчётного счёта в ВТБ. Если он у вас уже есть, вы можете сэкономить 20% на подключении — просто наберите нужные услуги на специальной витрине и получите скидку.
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