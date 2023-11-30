Оформить нужные бизнес-услуги у одного подрядчика, а не искать несколько компаний под каждую задачу

Рассказываем как: в 5, 50 и 500 словах.

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Материал подготовлен при поддержке ВТБ

Этот текст — для предпринимателей, которые привыкли всё тянуть на себе и помимо развития бизнеса занимаются, например, бухгалтерией, логистикой и наймом. У ВТБ более 30 сервисов, которым можно делегировать рутинные задачи, — не придётся разбираться во всех тонкостях или нанимать большой штат сотрудников.

В 5 словах

Занимайтесь бизнесом, а рутину делегируйте.

В 50 словах

Чтобы компания могла самостоятельно находить выгодных поставщиков, составлять юридически верные документы и вовремя сдавать бухгалтерскую отчётность, нужна целая команда специалистов. Но их не обязательно привлекать в штат — можно подключить цифровые сервисы. У ВТБ более 30 бизнес-сервисов, которые помогают автоматизировать процессы и сократить расходы. Причём как небольшим, так и крупным компаниям.

В 500 словах

Цветочный магазин, кофейня, несколько магазинов одежды или сеть автосервисов — бизнес любого размера может экономить время и силы с помощью сервисов ВТБ. Они помогут, например, готовить налоговые декларации и отчёты, следить за здоровьем сотрудников и управлять закупками. Разберёмся, какие ещё есть сервисы и как они работают.

Для работы с документами

«Цифровая бухгалтерия». Это приложение, в котором можно консультироваться с персональным бухгалтером и заказывать расчёты, платёжные поручения и отчёты. В основном им пользуются новые компании, которые пока не готовы нанять штатного специалиста.

Это приложение, в котором можно консультироваться с персональным бухгалтером и заказывать расчёты, платёжные поручения и отчёты. В основном им пользуются новые компании, которые пока не готовы нанять штатного специалиста. «Онлайн-отчётность в госорганы». Позволяет создавать и отправлять отчёты в налоговую, Росстат и Фонд пенсионного и социального страхования. Сервис рассчитан на любой бизнес, которому не обязательно использовать другие формы отчётности помимо электронной.



Позволяет создавать и отправлять отчёты в налоговую, Росстат и Фонд пенсионного и социального страхования. Сервис рассчитан на любой бизнес, которому не обязательно использовать другие формы отчётности помимо электронной. «Юрист24». Предоставляет круглосуточный доступ к специалистам из любой отрасли права. Юристы помогают и небольшим компаниям, и крупным корпорациям — например, когда нужно проверить, правильно ли заполнены документы, или руководитель хочет узнать второе мнение по сложному юридическому вопросу.



Предоставляет круглосуточный доступ к специалистам из любой отрасли права. Юристы помогают и небольшим компаниям, и крупным корпорациям — например, когда нужно проверить, правильно ли заполнены документы, или руководитель хочет узнать второе мнение по сложному юридическому вопросу. «Конструктор документов». Нужен, чтобы быстро составить договор, доверенность или другие документы. Начинающие предприниматели, например, могут оформить документы для ИП, а крупная сеть магазинов — создать договор на поставку.



Нужен, чтобы быстро составить договор, доверенность или другие документы. Начинающие предприниматели, например, могут оформить документы для ИП, а крупная сеть магазинов — создать договор на поставку. «Электронный документооборот». Позволяет обмениваться документами и подписывать договоры в электронном виде. Рассчитан на предпринимателей, которые не любят бумажную волокиту и не хотят лишний раз тратиться на курьеров.



Позволяет обмениваться документами и подписывать договоры в электронном виде. Рассчитан на предпринимателей, которые не любят бумажную волокиту и не хотят лишний раз тратиться на курьеров. «Проверка контрагента». Тут можно проверить контрагента на добросовестность, перед тем как заключить с ним договор. Например, узнать о лицензиях, госконтрактах, судебных делах и финансовом состоянии компании.



Для онлайн- и офлайн-продаж

«Конструктор сайтов». Позволяет создать сайт и подключить на него онлайн-оплату. Подойдёт тем, кто хочет запустить интернет-магазин, сайт или блог и не платить за услуги программиста и дизайнера.



Позволяет создать сайт и подключить на него онлайн-оплату. Подойдёт тем, кто хочет запустить интернет-магазин, сайт или блог и не платить за услуги программиста и дизайнера. «Мой склад». В этой системе можно управлять торговлей: отслеживать продажи и закупки, вести складской учёт и работать с поставщиками. Используют для разных задач: и чтобы просто печатать чеки и ценники, и чтобы автоматизировать торговые точки.



В этой системе можно управлять торговлей: отслеживать продажи и закупки, вести складской учёт и работать с поставщиками. Используют для разных задач: и чтобы просто печатать чеки и ценники, и чтобы автоматизировать торговые точки. «Облачная касса». Позволяет арендовать облачную онлайн-кассу и не переживать о хлопотах с физической — ремонте, замене фискальных накопителей и проверке связи с ОФД. Сервис рассчитан на компании, которые принимают платежи онлайн, — например, интернет-магазины и службы такси.



Позволяет арендовать облачную онлайн-кассу и не переживать о хлопотах с физической — ремонте, замене фискальных накопителей и проверке связи с ОФД. Сервис рассчитан на компании, которые принимают платежи онлайн, — например, интернет-магазины и службы такси. «Правовая поддержка сайта». Решение помогает защитить сайт от блокировок и штрафов. Например, за неправильно составленные документы или нарушение закона о защите персональных данных. Такие функции обычно нужны компаниям, которые собирают контакты пользователей и делают рекламные рассылки.



Для подбора персонала и помощи сотрудникам

«Управление подбором персонала». Позволяет работать с несколькими сотнями кандидатов в единой базе и экономить на поиске новых сотрудников. Ориентирован на средние и крупные компании, которые хотят автоматизировать наём, — например, ИТ- или ритейл-компании, где большой поток кандидатов.

Позволяет работать с несколькими сотнями кандидатов в единой базе и экономить на поиске новых сотрудников. Ориентирован на средние и крупные компании, которые хотят автоматизировать наём, — например, ИТ- или ритейл-компании, где большой поток кандидатов. «Автоматизация командировок». Сервис для оформления командировки за пару кликов со скидками до 30% от компаний — партнёров ВТБ. В базе — рейсы 400 авиакомпаний, номера в 2 млн гостиниц, VIP-залы и трансферы по всему миру. Сервис рассчитан на компании любого профиля и размера: от малого бизнеса до больших корпораций.



Сервис для оформления командировки за пару кликов со скидками до 30% от компаний — партнёров ВТБ. В базе — рейсы 400 авиакомпаний, номера в 2 млн гостиниц, VIP-залы и трансферы по всему миру. Сервис рассчитан на компании любого профиля и размера: от малого бизнеса до больших корпораций. «Онлайн-медицина». Это платформа круглосуточной медицинской помощи. На связи 200 врачей — можно проконсультироваться через сайт, мобильное приложение или по телефону. Обычно «Онлайн-медицину» подключают как альтернативу классическому ДМС — годовой сертификат на одного сотрудника стоит от 2750 до 14 300 рублей.



Это платформа круглосуточной медицинской помощи. На связи 200 врачей — можно проконсультироваться через сайт, мобильное приложение или по телефону. Обычно «Онлайн-медицину» подключают как альтернативу классическому ДМС — годовой сертификат на одного сотрудника стоит от 2750 до 14 300 рублей. «Психологическая поддержка». Это сервис дистанционной психологической помощи для сотрудников. Он рассчитан на компании, в которых сотрудники сталкиваются с высоким уровнем стресса — например, в сфере услуг и продаж.



Для специфических запросов

На сайте ВТБ доступны более узкоспециализированные сервисы. Например, чтобы зарегистрировать товарный знак или программное обеспечение в Роспатенте, получить патент на изобретение или подобрать ИТ-оборудование — от офисной техники до серверных платформ.

Подключить бизнес-сервисы ВТБ можно за несколько кликов: перейдите на сайт, выберите предложение и назначьте встречу с менеджером для открытия расчётного счёта в ВТБ. Если он у вас уже есть, вы можете сэкономить 20% на подключении — просто наберите нужные услуги на специальной витрине и получите скидку.