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Нейросеть Kandinsky вернула музею утерянные картины Кандинского, Куприна и других авторов

Вместе с искусствоведами удалось воссоздать 14 полотен.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Специалисты «Сбера» воссоздали образы 14-ти картин, исчезнувших из художественного музея Воронежа во время боевых действий 40-х годов (судьба полотен неизвестна: вероятнее всего, они сгорели во время бомбёжек).

Нейросеть Kandinsky обучили на массиве ранних картин художников, чтобы его более поздние работы — с другой техникой и палитрой — не повлияли на генерацию изображений. Для большинства картин не существует копий: репродукций или фотографий. Поэтому инвентарные записи оказались единственным источником информации — их и адаптировали для промптов.

Архивные записи выглядели так:

Кандинский Василий Васильевич, Корабль у мола.

Холст, масло 80х71, инв. № 794.

Картина изображает корабль, видимый сверху, подходящий к молу. Около мола — несколько парусных лодок. Преобладающие цвета: зёленый, синий, жёлтый и розовой. Без подписи.


Александр Куприн, Натюрморт. Ваза с цветами.

Холст, масло 89х89, инв. № 78.

На картине изображен стол, покрытый белой скатертью, на нём — белый кувшин с букетом цветов (впереди маки). Около кувшина — поднос, одна на другой две книги, на книгах — крышка от кувшина. Фон грязноватый, жёлто-зелёный.

Искусствоведы проанализировали сотни генераций для каждой картины и выбрали наиболее точно воспроизводящие техники художников — Кандинского, Белопольского, Бубновой, Розановой и других — их и включили в «Возрождённую коллекцию».

Рассмотреть коллекцию можно в Воронежском Музее изобразительных искусств им. Крамского. Либо — в интерактивной галерее.

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