Нейросеть Kandinsky вернула музею утерянные картины Кандинского, Куприна и других авторов
Вместе с искусствоведами удалось воссоздать 14 полотен.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
Специалисты «Сбера» воссоздали образы 14-ти картин, исчезнувших из художественного музея Воронежа во время боевых действий 40-х годов (судьба полотен неизвестна: вероятнее всего, они сгорели во время бомбёжек).
Нейросеть Kandinsky обучили на массиве ранних картин художников, чтобы его более поздние работы — с другой техникой и палитрой — не повлияли на генерацию изображений. Для большинства картин не существует копий: репродукций или фотографий. Поэтому инвентарные записи оказались единственным источником информации — их и адаптировали для промптов.
Архивные записи выглядели так:
Искусствоведы проанализировали сотни генераций для каждой картины и выбрали наиболее точно воспроизводящие техники художников — Кандинского, Белопольского, Бубновой, Розановой и других — их и включили в «Возрождённую коллекцию».
Рассмотреть коллекцию можно в Воронежском Музее изобразительных искусств им. Крамского. Либо — в интерактивной галерее.
Реклама. ПАО «Сбербанк», sberbank.ru