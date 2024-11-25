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Таня Боброва
Ритейл

«Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане

Это первая страна в СНГ для сервиса.

  • С 25 ноября 2024 года жители Ташкента могут заказать продукты, товары для дома, готовую еду, кофе и горячие блюда. На старте к заказу доступно около 3000 позиций, в том числе от местных производителей, рассказала компания.
  • В дарксторах работают небольшие кухни, на которых готовят еду перед доставкой. В ассортименте около 50 горячих блюд.
  • Сейчас в Ташкенте есть три даркстора. Сервис рассчитывает, что в 2025 году в городе будет работать до 12 складов.
  • В Узбекистане работают и некоторые другие сервисы «Яндекса», например Yandex Go. В 2022 году компания начала продавать свои «умные» колонки в стране, а в 2024-м запустила аренду электросамокатов.
Источник: «Яндекс Лавка»
Источник: «Яндекс Лавка»

#новости #яндекславка #узбекистан

11
5 комментариев
Александр

Теперь «ценные специалисты» могут брать работу на дом)

1
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Илья

Остаться и работать у себя дома

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ТЕРМОФАСАД 59

Все жёлтые, зелёные на мопедах домой поедут))) шутка, конечно, развиваться и масштабироваться - это круто!👍

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