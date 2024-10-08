«Вкусвилл» открыл первый магазин с «фуд-кортом» — площадью 650 м², четверть которой занимает кафе

Сам магазин в несколько раз больше стандартных.Источник: «Вкусвилл»Магазин открылся в Москве на улице Красная пресня, его площадь больше стандартной точки (от 100 м² до 250 м²) — 650 м², сообщила компания. В нём есть увеличенная фуд-зона с кухней и сервисами «Вкусвилла» общей площадью 140 м².Это тестовый проект: на основе обратной связи от покупателей и посетителей компания решит, нужно ли ей проводить улучшения и масштабировать концепт.Есть мясные и рыбные витрины, проект «Сгоряча», кафе-пекарня, а также еда от партнёров. Среди блюд — роллы, воки, пицца, блины, развесная кулинария, десерты, сэндвичи, смузи, свежеприготовленные курица-гриль, рыба и мясо.В ассортименте — более 5000 позиций. Большая часть, около 97%, — это товары под собственной торговой маркой «Вкусвилла». Это мясная гастрономия, молочная продукция, готовая еда, фрукты и овощи, десерты, средства для ухода за собой, бытовая химия и другое.К декабрю 2024 года в магазине появится винная витрина с 250 видами российских и иностранных марок.#новости #вкусвилл
Че за мода? Кто вообще жрет в продуктовом магазине? Кто эта ЦА?
Я прям с детства это делал, как батон куплю сразу корочку отгрызаю))
На Маяковской в Мск у Азбуки Вкуса мини-кафеха была оч востребована. Там постоянно кто-то хомячил. В основном молодняк. Но это было до пандемии, сейчас хз)
Тема неновая. Поесть можно в 7 Eleven в Азии и США, на юге РФ фуд зона в супермаркетах есть у сетки Табрис
У меня на районе есть большой спар с большой кухней и кучей посадочных мест. Так вот там всегда народ, даже ночью. И школьники и люди с детьми и какие-то одиночки
Тоже самое можно сказать про фудкорты в тц. Че за мода
Те, кто в магазины ходит на голодный желудок. И в этом, как мне кажется, самая большая ошибка фудкортов — с голодного в продуктовом больше чек.