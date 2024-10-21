Производители морепродуктов предупредили о повышении оптовых цен на 15–20%

Они объясняют его в том числе подорожанием сырья, упаковки и логистики. Уведомления о повышении цен на морепродукты торговые сети получают от поставщиков и производителей с середины лета 2024 года, рассказал РБК источник на рынке ритейла. В сентябре-октябре такие случаи участились, сообщил собеседник в одной из торговых сетей.Рост закупочных цен изданию подтвердил директор Союза независимых сетей (объединяет более 40 региональных торговых сетей) Иван Бабухадзе. В X5 Group рассказали, что «Перекресток» получил уведомления о повышении цен практически от всех поставщиков рыбы.Растут в основном цены на сельдь, скумбрию, красную рыбу, дальневосточную горбушу и аквакультурную форель. В среднем — на 15-20%. Один из собеседников также отметил подорожание креветок. По данным статистики ФГУП «Нацрыбресурс» (структура Росрыболовства), в октябре 2024 года оптовая цена на горбушу на Дальнем Востоке была в 2,6 раза выше, чем год назад. Тихоокеанская сельдь подорожала на 36,8%. В Центральном федеральном округе выросли цены на атлантическую скумбрию и атлантическую сельдь — на 36,8 и 56,6% соответственно.Среди причин роста цен поставщики называют подорожание сырья более чем на 20% «из-за ограничения в вылове», увеличение на 20% стоимости логистики и упаковки, а также зарплат сотрудников — на 25%.Кроме того, стоимость закупки импортной рыбы и креветок постоянно растёт из-за увеличения мирового спроса, природных катаклизмов и ослабления рубля, поясняют участники рынка.Фото РБКВ начале октября 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что цены на рыбу делают её недоступной для «большинства россиян». После этого ФАС пообещала проверить ценообразование популярных видов рыбы. Об итогах проверки сообщат правительству.#новости #цены
Подорожание сырья для изготовления сельди?
да, пластик подорожал => пластик смываем в море => планктон жрет пластик => рыба жрет планктон. логично же
Ну да сельдь сильно в себя поверила, прокачала личный бренд и теперь продается дороже.
Согласен, ее же просто достают из воды руками, тут же кладут в банку, и потом она оказывается на столе сама.
Высокие цены это хорошо. Значит качественный товар. Качество дешёвым не бывает
Значит россияне стали больше есть рыбы, отсюда подорожание
Давайте голосовать рублём. Не будем покупать эту дорожающую продукцию и пускай она тухнет на прилавках! Продавцы сами снизят нам цены лишь бы мы купили и товар у них незалеживался. Рыночек порешает...