«Лента» начала тестировать доставку заказов из дарксторов

Первый склад-магазин на 400 м² открылся в Санкт-Петербурге на Парнасе.Среднее время доставки — от 30 минут. Зона покрытия – 15 минут езды на велосипеде. По словам компании, экспресс-доставка — «самый быстрорастущий сегмент», поэтому она и собирается сфокусироваться на нём.На 1 ноября 2024 года это единственный объект «Ленты», который работает только для онлайн-клиентов. Там будут собирать заказы для внутреннего сервиса доставки и партнёрских. Скоро откроют ещё один даркстор, но в каком городе — не уточнили.Источник фото: Retail LifeВ апреле 2024 года «Лента» объявила о начале тестирования сети магазинов «Вингараж». Там продают «наиболее востребованные позиции гипермаркетов и супермаркетов» ритейлера, а также «широкую линейку алкогольных напитков».#новости #лента
Первый, кто придумает доставку из даркнета, а не из дарксторов, сорвёт банк. Вообще, в каждой новости с упоминанием дарксторов будет шутка про даркнет. Может хоть так искореним этот мудовый термин
Зачем искоренять? Смешно же
Лучше из даркнета, да.
дарксторы ничем не отличаются от даркнета
"Зона покрытия – 15 минут езды на велосипеде." - как раз самое время для доставки на велосипеде))) У них там специальные зимние велосипеды, или курьеры обученные к езде по снегу?
эм,
постоянно вижу курьеров зимой на велосипедах
до -10 на велике вполне комфортно катается в нормальной одежде и без баула за спиной