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vc.ru
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Полина Лааксо
Ритейл

Производитель Barbie выпустил партию кукол с указанием порносайта на упаковке — за ошибку уже извинился и попросил покупателей выбросить коробки

Или замазать неверную ссылку.

  • Основная часть бракованной партии, посвящённой фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part One), поступила в магазины США — в сети Walmart, Macy’s, Kohl’s, Best Buy и DSW и на Amazon.
  • Mattel принесла «глубочайшие извинения за досадную ошибку» и «предприняла неотложные меры». В Target, например, эти куклы сняли с продажи. На Amazon тоже больше недоступны.
  • Компания не стала объяснять, по чьей вине возникла проблема и почему (в названиях киносайта и порносайта одно и то же слово — vc.ru).
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2024%2Ffilm%2Fnews%2Fmattel-wicked-dolls-porn-site-packaging-1236206056%2F&postId=1646437" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Variety</a>
Источник фото: Variety

#mattel #новости

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60 комментариев
Max N

Выглядит как заявка на коллекционный экземпляр

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Alex

Олды впомнят Крысиные бега 🤣

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ЯжПрограммист

Ну опечатка на коробке как-то слабо

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Kirill Zaytcev

Мде... кто успел купить, еще и не распаковать, потом можно будет очень выгодно загнать на ауке. Если конечно серия была не большая.

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Jeff Trump

Ну возможно так и будет, полюбому же часть кукол уже раскупили, потом будут продавать по заоблачным ценам

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Zloy Marketolog

в названиях киносайта и порносайта одно и то же слово — vc.ruзнаю такой, там еще под каждым порно-рассказом боты пишут "спасибо, интересная статья" 😈

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спасибо, интересный комментарий

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