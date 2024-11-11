Производитель Barbie выпустил партию кукол с указанием порносайта на упаковке — за ошибку уже извинился и попросил покупателей выбросить коробки

Или замазать неверную ссылку. Основная часть бракованной партии, посвящённой фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part One), поступила в магазины США — в сети Walmart, Macy’s, Kohl’s, Best Buy и DSW и на Amazon.Mattel принесла «глубочайшие извинения за досадную ошибку» и «предприняла неотложные меры». В Target, например, эти куклы сняли с продажи. На Amazon тоже больше недоступны.Компания не стала объяснять, по чьей вине возникла проблема и почему (в названиях киносайта и порносайта одно и то же слово — vc.ru).Источник фото: Variety#mattel #новости
Выглядит как заявка на коллекционный экземпляр
Олды впомнят Крысиные бега 🤣
Ну опечатка на коробке как-то слабо
Мде... кто успел купить, еще и не распаковать, потом можно будет очень выгодно загнать на ауке. Если конечно серия была не большая.
Ну возможно так и будет, полюбому же часть кукол уже раскупили, потом будут продавать по заоблачным ценам
в названиях киносайта и порносайта одно и то же слово — vc.ruзнаю такой, там еще под каждым порно-рассказом боты пишут "спасибо, интересная статья" 😈
спасибо, интересный комментарий