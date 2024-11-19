Пользователи «ВКонтакте» получили возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества

До этого функцию тестировали в ограниченном режиме.Опция «Написать отзыв» доступна в шапке бизнес-профиля. Клиент может поставить оценку (от одной до пяти звёзд), поделиться впечатлением о товаре, услуге или продавце в свободной форме и прикрепить до пяти фото.Оценка будет влиять на рейтинг страницы. Оставить больше одной одному и тому же заведению или продавцу нельзя.Отзывы проходят автоматическую премодерацию. Автор увидит статусы по ним, а бизнес уже после публикации сможет публично ответить пользователю.#вконтакте #новости
Лучше бы починили мессенджер, который грузится минуту.
И переименовали обратно в «Сообщения»
О, точно! И основное приложение тоже, кстати, очень медленное. Открываешь ссылку на группу ВК по ссылке на стороннем сайте и песню можно дослушать, пока откроется.
Да он и сам грузиться через раз этот ВК, тяжко работает в последнее время, приходится несколько раз перезаходить чтобы раздуплился.
Там фотографии очень долго загружаются. Что превью в альбомах, что фулл. Это просто какой-то нонсенс. Все инвестиции в видеохостинг свалили
Нужно время, чтобы найти товарища майора готового к подключению к мониторингу чата. Войдите в положение же
Ну, понеслась! Рейтинговые войны конкурентов стартовали 🤘🏻