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Полина Лааксо
Ритейл

Пользователи «ВКонтакте» получили возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества

До этого функцию тестировали в ограниченном режиме.

  • Опция «Написать отзыв» доступна в шапке бизнес-профиля. Клиент может поставить оценку (от одной до пяти звёзд), поделиться впечатлением о товаре, услуге или продавце в свободной форме и прикрепить до пяти фото.
  • Оценка будет влиять на рейтинг страницы. Оставить больше одной одному и тому же заведению или продавцу нельзя.
  • Отзывы проходят автоматическую премодерацию. Автор увидит статусы по ним, а бизнес уже после публикации сможет публично ответить пользователю.
Пользователи «ВКонтакте» получили возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества

#вконтакте #новости

55
44
33 комментария
Nanochat RU

Лучше бы починили мессенджер, который грузится минуту.

6
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Филипп Гаврилов

И переименовали обратно в «Сообщения»

4
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ALEXANDR TSYMBAL

О, точно! И основное приложение тоже, кстати, очень медленное. Открываешь ссылку на группу ВК по ссылке на стороннем сайте и песню можно дослушать, пока откроется.

1
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Виктор Якушкин

Да он и сам грузиться через раз этот ВК, тяжко работает в последнее время, приходится несколько раз перезаходить чтобы раздуплился.

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Krem-brulee

Там фотографии очень долго загружаются. Что превью в альбомах, что фулл. Это просто какой-то нонсенс. Все инвестиции в видеохостинг свалили

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Le Bro

Нужно время, чтобы найти товарища майора готового к подключению к мониторингу чата. Войдите в положение же

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Вадим Д.

Ну, понеслась! Рейтинговые войны конкурентов стартовали 🤘🏻

4
1
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