«М.Видео-Эльдорадо» начнёт принимать подержанные смартфоны в обмен на скидки при покупке бытовой техники

А в 2025 году будет принимать планшеты, мониторы, телевизоры и другие устройства. О запуске программы ритейлер рассказал Shopper’s. Услуга появится с 1 декабря 2024 года в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», кроме Калининграда и Калининградской области.Список смартфонов, которые компания будет принимать в трейд-ин, составит «3500 позиций». Предварительную оценку устройства можно рассчитать через онлайн-калькулятор на сайте ритейлера. Затем его нужно принести в магазин, где консультант предложит окончательную цену.Скидку клиенты смогут применить при покупке телевизоров, холодильников, стиральных машин и другой техники. Если сдать несколько смартфонов, скидка за них суммируется.Принимать будут устройства без видимых повреждений корпуса, деформации аккумулятора и нарушений целостности. Все сданные смартфоны пойдут на перепродажу или переработку.В 2025 году «М.Видео-Эльдорадо» собирается начать принимать в трейд-ин планшеты, мониторы, телевизоры и другие устройства, добавил замгендиректора группы Денис Голышев. По его словам, компания видит высокий спрос на бывшую в употреблении технику. Объём рынка восстановленной электроники он оценивает в 130 млрд рублей.Фото «Ъ» Ритейлер начал продавать подержанные iPhone в состоянии «как новые» летом 2022 года, пишет Shopper’s. В мае 2024 года компания сообщила о планах продавать восстановленные смартфоны Samsung, а также ноутбуки Huawei, Asus, Thunderobot.#новости #мвидео #эльдорадо
Ой не люблю б/у вещи 💁
Потому что если другие люди делают со своими смартфонами тоже что и я, то я их даже палкой трогать не буду 😸😸😸
Ещё принимают шубы на "ярмарках" для пенсионеров которые приезжают до сих пор в дома быта (да в регионах они ещё остались представьте). Только там говорят шубу нам вашу не надо выбросьте её сами
эх ностальгия ,я по секрету скажу, что дома быта до сих пор есть, подвальные магазинчики с турецким шмотом и тп, и это не регионы
Процессоры для отечественной консоли очень нужны.
смартфоны в обмен на скидки при покупке бытовой техники - пхах)) старые песни о главном, снова прикол с перечеркнутыми ценами?)
Ну бабулек с дедульками только и будут кидать с «очень выгодной скидкой»