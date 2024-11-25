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Артур Томилко
Ритейл

«М.Видео-Эльдорадо» начнёт принимать подержанные смартфоны в обмен на скидки при покупке бытовой техники

А в 2025 году будет принимать планшеты, мониторы, телевизоры и другие устройства.

  • О запуске программы ритейлер рассказал Shopper’s. Услуга появится с 1 декабря 2024 года в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», кроме Калининграда и Калининградской области.
  • Список смартфонов, которые компания будет принимать в трейд-ин, составит «3500 позиций». Предварительную оценку устройства можно рассчитать через онлайн-калькулятор на сайте ритейлера. Затем его нужно принести в магазин, где консультант предложит окончательную цену.
  • Скидку клиенты смогут применить при покупке телевизоров, холодильников, стиральных машин и другой техники. Если сдать несколько смартфонов, скидка за них суммируется.
  • Принимать будут устройства без видимых повреждений корпуса, деформации аккумулятора и нарушений целостности. Все сданные смартфоны пойдут на перепродажу или переработку.
  • В 2025 году «М.Видео-Эльдорадо» собирается начать принимать в трейд-ин планшеты, мониторы, телевизоры и другие устройства, добавил замгендиректора группы Денис Голышев. По его словам, компания видит высокий спрос на бывшую в употреблении технику. Объём рынка восстановленной электроники он оценивает в 130 млрд рублей.
Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • Ритейлер начал продавать подержанные iPhone в состоянии «как новые» летом 2022 года, пишет Shopper’s. В мае 2024 года компания сообщила о планах продавать восстановленные смартфоны Samsung, а также ноутбуки Huawei, Asus, Thunderobot.

#новости #мвидео #эльдорадо

11
11
20 комментариев
Запопу Кусь

Ой не люблю б/у вещи 💁
Потому что если другие люди делают со своими смартфонами тоже что и я, то я их даже палкой трогать не буду 😸😸😸

4
1
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Камиль Харисян
1
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Boby Fisher

Ещё принимают шубы на "ярмарках" для пенсионеров которые приезжают до сих пор в дома быта (да в регионах они ещё остались представьте). Только там говорят шубу нам вашу не надо выбросьте её сами

2
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Александр Корнеев

эх ностальгия ,я по секрету скажу, что дома быта до сих пор есть, подвальные магазинчики с турецким шмотом и тп, и это не регионы

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Император Нолимоций

Процессоры для отечественной консоли очень нужны.

2
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Василий Ярошенко

смартфоны в обмен на скидки при покупке бытовой техники - пхах)) старые песни о главном, снова прикол с перечеркнутыми ценами?)

2
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Axel

Ну бабулек с дедульками только и будут кидать с «очень выгодной скидкой»

2
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