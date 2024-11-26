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Евгения Евсеева
Ритейл

Правительство разрешило регионам ограничивать цены на любые «важные людям» продукты

Соглашения заключаются добровольно, списки товаров выбирают регионы.

  • С таким предложением в октябре 2024 года выступила ФАC. Теперь правительство утвердило постановление, которое даёт властям регионов право заключать с торговыми сетями соглашения о «стабилизации» цен не только на социально значимые продукты, но и любые «важные людям» товары.
  • Такая возможность была только у органов власти «новых» областей России — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.
  • Решение должно позволить «поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан».
  • Социально значимые товары — это список продуктов, в отношении которых государство может установить предельные розничные цены. Их регулируют несколькими постановлениями, одно из которых, например, позволяет властям регионов заключать с торговыми сетями соглашения о стабилизации цен. Также ФАС сама может предлагать ограничить цены — а ритейлеры могут согласиться.

#новости

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74 комментария
Император Нолимоций

Воу-воу, ведь полки ломятся вроде от товаров, а карманы лопаются от денег. Мне в комментариях так рассказывали.

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Сергей Крапивин

Все верно. Но ведь не каждый в России богатеет, есть и нытики, сидящие на диванах и ноющие что все пропало. Вот для них и ограничат цены. Царь милостив!

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S.Capusta

Нам есть еще расти в этом направлении.
В Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина показали инсценировку судебного процесса. На “экономическом суде” рассматривалось дело индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в завышении торговых надбавок на продукты. Аудиторией этого мероприятия стали студенты юридического факультета, которым таким образом показали “практику” судебных разбирательств.

1
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Никита Мардюков

Тебе тут еще и не такое расскажут

1
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Владимир Бараков
1
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M S

Инфляция?! - Отставить!!!

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Сергей Крапивин

Наивно думать, что рост цен можно остановить указом правительства. Здесь сработает только Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который нужно будет зачитать в каждом магазине по громкой связи. Тогда все получится.

24
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