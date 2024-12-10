«М.Видео-Эльдорадо», Restore: и другие сообщили о бездействии правоохранительных органов по вопросу потребительского экстремизма

Когда покупатели намеренно портят купленные устройства, чтобы вытребовать компенсацию за «брак». Летом 2024 года «М.Видео-Эльдорадо» обратилась в отделы МВД и Следственного комитета по Самарской области с просьбой завести уголовные дела против подобных недобросовестных покупателей, а также экспертов и компаний, которые проверяли устройства и признали намеренно созданные дефекты браком.Теперь рассказала, что органы отказываются возбуждать такие дела, хотя на Самарскую область «приходится до 80% возвратов якобы бракованных телефонов». С отказами также столкнулись DNS, Restore:, МТС, «Мегафон», «Билайн», «Марвел-Дистрибуция» и другие компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на них самих и источники.В «Ситилинке» говорят, что еженедельно получают обращения от физлиц с «липовыми заключениями от подставных экспертных компаний». Суммы требований превышают 150 тысяч рублей. В МТС уточняют, что покупатель не только получает компенсацию «кратно» больше стоимости товара, но и ещё и сам товар может оставить себе.В «М.Видео-Эльдорадо» призывают Роспотребнадзор и другие общественные организации изучить правоприменительную практику по таким делам и пересмотреть требования к бизнесу и частным экспертам, чьё мнение могут учитывать на суде.Источник фото: «М.Видео»#новости
Сами говно китайское продают которое ломается и обвиняют честной народ. Как телефон можно сломать что экспертиза не определить намеренную порчу? Да никак. Очередной подтверждение что мвидео и прочие сетевики конторы пи...в.
Для тех, кто не читает, но комментирует: там речь о липовых заключениях экспертов
Да, там те ещё гомункулы работают, лапшу вешают "товар охуэный, бабушка папа собака всем купил в семье и сам кайфую"
Согласен! Чушь, муть всякую собирают по принципу компота и обвиняют трудящихся. Комерс должен платить!
Это не отменяет того, что немало идиотов специально пытаются "нае@@ть систему".
Обозначенная проблема есть и решать её нужно.
Сами толкают все что можно с наценкой в 100-200%, а когда с ними так, то сразу плаки плаки
Что-то неладное творится в Самаре. Хотя да, так оно и есть.