Погиб основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик

Испанскому предпринимателю был 71 год.О гибели Андика в результате несчастного случая рассказал гендиректор Mango Тони Руис. Он отметил, что тот посвятил компании «всю свою жизнь» и был для всех примером и что успехи бизнеса и команда в целом — это «его наследие».Сама компания не уточнила обстоятельства его смерти. Reuters со ссылкой на полицию передаёт, что предприниматель оступился, гуляя в горах с семьёй, и упал с высоты более 100 м.Президент Женералитета Каталонии Сальвадор Илья Рока описал Андика как «целеустремлённого бизнесмена, который внёс вклад в развитие Каталонии и оставил неизгладимый след на мировом рынке моды».Председатель правительства Испании Педро Санчес отметил, что «усердие и особое видение Андика превратили испанский бренд в эталон на международном рынке».Андик. Источник фото: The Indian ExpressИсак Андик родился в Стамбуле, Турция, а в Каталонию переехал подростком — с семьёй. Mango основал в 1984 году в Барселоне. Сеть работает на 120 рынках, в штате 15,5 тысячи сотрудников. По словам CBS News, Mango — одна из ведущих фэшн-групп. Продажи в 2023 году составили $3,2 млрд.Сам Андик, как отмечает Reuters, считался конкурентом Амансио Ортеги — 88-летнего владельца испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие бренды). Он был богатейшим человеком в Каталонии и одним из богатейших в Испании. Forbes оценивало его состояние в $4,5 млрд#новости
Можно сдохнуть, как и когда угодно
Так что чувствуй, чувствуй скорее себя свободно
Не хочу никого пугать и ничего вроде того
Рекомендую просто насрать на всё, только то и всего
Тем более что Пентагон обнародовал секретные исследование о том что после смерти наступает новая жизнь. Но неизвестно будет ли она еще хуже предыдущей.
В первый раз слышу о его одежде
это всё, что надо знать о сегодняшнем пользователе vc.
манго в россии с 1999 года
На яхте, в кругу близких, 19 летних девушек, подскользнулся на черной икре, выпавшей из опрокинутого ведра и упал в бассейн с шампанским. Каждому бы так в 71 год уходить
какой яхте. он по дороге в монастырь горный умер