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Полина Лааксо
Ритейл

Погиб основатель сети магазинов одежды Mango Исак Андик

Испанскому предпринимателю был 71 год.

  • О гибели Андика в результате несчастного случая рассказал гендиректор Mango Тони Руис. Он отметил, что тот посвятил компании «всю свою жизнь» и был для всех примером и что успехи бизнеса и команда в целом — это «его наследие».
  • Сама компания не уточнила обстоятельства его смерти. Reuters со ссылкой на полицию передаёт, что предприниматель оступился, гуляя в горах с семьёй, и упал с высоты более 100 м.
  • Президент Женералитета Каталонии Сальвадор Илья Рока описал Андика как «целеустремлённого бизнесмена, который внёс вклад в развитие Каталонии и оставил неизгладимый след на мировом рынке моды».
  • Председатель правительства Испании Педро Санчес отметил, что «усердие и особое видение Андика превратили испанский бренд в эталон на международном рынке».
Андик. Источник фото: The Indian Express
Андик. Источник фото: The Indian Express
  • Исак Андик родился в Стамбуле, Турция, а в Каталонию переехал подростком — с семьёй. Mango основал в 1984 году в Барселоне. Сеть работает на 120 рынках, в штате 15,5 тысячи сотрудников. По словам CBS News, Mango — одна из ведущих фэшн-групп. Продажи в 2023 году составили $3,2 млрд.
  • Сам Андик, как отмечает Reuters, считался конкурентом Амансио Ортеги — 88-летнего владельца испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и другие бренды). Он был богатейшим человеком в Каталонии и одним из богатейших в Испании. Forbes оценивало его состояние в $4,5 млрд

#новости

10 комментариев
Eddie II

Можно сдохнуть, как и когда угодно
Так что чувствуй, чувствуй скорее себя свободно
Не хочу никого пугать и ничего вроде того
Рекомендую просто насрать на всё, только то и всего

2
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dru dru

Тем более что Пентагон обнародовал секретные исследование о том что после смерти наступает новая жизнь. Но неизвестно будет ли она еще хуже предыдущей.

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dru dru

В первый раз слышу о его одежде

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dikomm

это всё, что надо знать о сегодняшнем пользователе vc.

2
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Полина Лааксо
Автор

манго в россии с 1999 года

1
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XNicON .

На яхте, в кругу близких, 19 летних девушек, подскользнулся на черной икре, выпавшей из опрокинутого ведра и упал в бассейн с шампанским. Каждому бы так в 71 год уходить

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Артур Маслов

какой яхте. он по дороге в монастырь горный умер

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