В Москве начнут развивать новую сеть магазинов у дома «Фуд сити экспресс» — «Ведомости»

Её запустили на базе продовольственного комплекса «Фуд сити».Фото «Ведомости» О запуске продуктовой сети «Ведомостям» рассказали два близких к ней источника. По их словам, в конце 2024 года под брендом «Фуд сити экспресс» открылись два магазина в жилых комплексах Москвы. В планах — запустить около 600 точек до 2026 года по франчайзинговой модели.Сеть развивают на базе одного из крупнейших в России оптово-розничного продовольственного комплекса «Фуд сити», который принадлежит девелоперской группе «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.В магазинах планируют продавать свежие продукты из «Фуд сити», а также «товары для ресторанов через пункты выдачи заказов», рассказал один из собеседников. Помимо этого, компания собирается предлагать покупателям быструю доставку.Размер инвестиций в запуск сети источники не назвали. Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает открытие одной точки в 11-13 млн рублей.Опрошенные «Ведомостями» эксперты на рынке называют магазины у дома «самым перспективным форматом». Покупатели готовы переплачивать за необычный ассортимент, свежие продукты или готовую еду. Преимуществом «Фуд сити» они называют возможность обеспечивать поставки фруктов и овощей.Представитель X5 Group оценивает долю магазинов у дома в общем обороте розничной торговли более чем в 30%. К 2028 году она может вырасти до 34%, прогнозирует компания.#новости #фудсити
Все места у дома заняты пятерками и магнитами
А чей это проект?
"Фуд сити экспресс" Борьба с заимствованиями и чистотой языка где? ))