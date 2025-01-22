«Азбука вкуса» закрыла проект кафе «АВ бистро»

Ритейлер сосредоточится на развитии кофеен внутри супермаркетов.13 января 2025 года ритейлер закрыл «АВ Гранд-кафе» (ранее «АВ бистро») площадью 89 м² на Арбате в Москве — последнюю точку, расположенную вне магазинов сети, рассказали «Ведомостям» в компании. О закрытии этой точки 18 января сообщил Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».«Азбука вкуса» начала развивать полноценные кафе под вывеской «АВ бистро» в 2018 году. Тогда ритейлер сообщал, что это будут заведения с меню и винной картой, а средний чек составит 800-1000 рублей.Теперь ритейлер развивает формат кофеен внутри магазинов. По собственным данным, сейчас у сети 163 кофейни, в том числе 12 кафе с официантами в Москве и Санкт-Петербурге. Но все они находятся внутри магазинов.Формат полноценных кафе тестируют и другие ритейлеры. Например, «Вкусвилл» открывал пиццерию и придорожные кафе «Бодрю». В компании уточнили газете, что эти проекты тестируют и говорит о масштабировании рано. «Лента» в 2023 году открывала ресторан под своим брендом в одном из гипермаркетов. В компании не ответили на запрос издания.По словам гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отдельное кафе «не обеспечивает продуктовым ритейлерам высокой доходности и имеет меньший синергетический эффект с основным бизнесом» по сравнению с зонами внутри магазинов.#новости #азбукавкуса
- Откыл кафе, сделал генеральным директором любимую секретаршу
- Закрыл кафе из-за убытков
Fail
интересно, в минуса они ушли или нет