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Евгения Евсеева
Ритейл

«М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о продаже бизнеса — СМИ

В компании говорят, что «не комментируют слухи».

  • По словам источников «Ведомостей» и «Коммерсанта», «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры «с одним из банков». Основной претендент — «Промсвязьбанк», который развивает сеть магазинов электроники «Связь.ON» от бывших топ-менеджеров «Связного».
  • «Слухи не комментируем», — заявил изданиям представитель «М.Видео-Эльдорадо».
  • По словам источников, «Промсвязьбанк» уже провёл аудит «М.Видео-Эльдорадо», однако окончательного решения ещё нет.
  • Один из собеседников указывает, что купить сеть магазинов планировал «Сбер» — но отказался от переговоров. Другой источник указывает, что компанией интересовался ВТБ.
  • Текущая капитализация группы «М.Видео» на Мосбирже составляет около 19,7 млрд рублей. По мнению же одного из собеседников «Ъ», стоимость сети может оцениваться в 300 млрд рублей с учётом товарных активов «М.Видео-Эльдорадо».
Источник: «М.Видео-Эльдорадо» 
Источник: «М.Видео-Эльдорадо» 

#новости #мвидеоэльдорадо

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132 комментария
ckM43zp4aikuf!

Спасибо связному и эльдорадо за развитие аллергии на ебучих продаванов, делающих планы, а не помогающих с выбором. Надеюсь, вы все останетесь без работы. А менеджерам Промсвязьбанка, которые в эру маркетплейсов решили сделать оффлайн ритейл, мои соболезнования.

84
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under construction

с учетом скорости вхождения условно "бесплатных" генеративных изображений в торговлю ты скоро будешь как в 90х бегать по офлайн магазинам за всем, что бы быть уверенным в получении того, что и видишь

15
12
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Леонид Бережной

А менеджерам Промсвязьбанка, которые в эру маркетплейсов решили сделать оффлайн ритейл, мои соболезнования.

А им то что? ПСБ- банк от Мин.Обороны. Все средства из бюджета, на наши с вами налогами эксперимент проведут.

7
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Аккаунт временно заблокирован

Это вы про те маркетплейсы, на которых электронику лучше не покупать, чтобы на фальшак не нарваться?
В эру интернета вы все ещё ждете помощи с выбором от продаванов? Серьёзно?

2
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Вадим Д.

Менеджерам лекарства нужны и, судя по диагнозу, весьма серьёзные.

2
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Х3р майор

Пусть горит

1
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Читатель vc.ru

Сверху типичный представитель совка.

1
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