«М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры о продаже бизнеса — СМИ

В компании говорят, что «не комментируют слухи».По словам источников «Ведомостей» и «Коммерсанта», «М.Видео-Эльдорадо» ведёт переговоры «с одним из банков». Основной претендент — «Промсвязьбанк», который развивает сеть магазинов электроники «Связь.ON» от бывших топ-менеджеров «Связного».«Слухи не комментируем», — заявил изданиям представитель «М.Видео-Эльдорадо».По словам источников, «Промсвязьбанк» уже провёл аудит «М.Видео-Эльдорадо», однако окончательного решения ещё нет.Один из собеседников указывает, что купить сеть магазинов планировал «Сбер» — но отказался от переговоров. Другой источник указывает, что компанией интересовался ВТБ.Текущая капитализация группы «М.Видео» на Мосбирже составляет около 19,7 млрд рублей. По мнению же одного из собеседников «Ъ», стоимость сети может оцениваться в 300 млрд рублей с учётом товарных активов «М.Видео-Эльдорадо».Источник: «М.Видео-Эльдорадо» #новости #мвидеоэльдорадо
Спасибо связному и эльдорадо за развитие аллергии на ебучих продаванов, делающих планы, а не помогающих с выбором. Надеюсь, вы все останетесь без работы. А менеджерам Промсвязьбанка, которые в эру маркетплейсов решили сделать оффлайн ритейл, мои соболезнования.
с учетом скорости вхождения условно "бесплатных" генеративных изображений в торговлю ты скоро будешь как в 90х бегать по офлайн магазинам за всем, что бы быть уверенным в получении того, что и видишь
А менеджерам Промсвязьбанка, которые в эру маркетплейсов решили сделать оффлайн ритейл, мои соболезнования.
А им то что? ПСБ- банк от Мин.Обороны. Все средства из бюджета, на наши с вами налогами эксперимент проведут.
Это вы про те маркетплейсы, на которых электронику лучше не покупать, чтобы на фальшак не нарваться?
В эру интернета вы все ещё ждете помощи с выбором от продаванов? Серьёзно?
Менеджерам лекарства нужны и, судя по диагнозу, весьма серьёзные.
Пусть горит
Сверху типичный представитель совка.