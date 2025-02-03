Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям табачной продукции и вейпов

И штрафах за продажу детям зажигалок.Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП, которые ужесточают ответственность за продажу детям табачных изделий. Об этом пишет ТАСС.Документ повышает штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для производства.Для физлиц предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей (ранее — до 60 тысяч), для должностных лиц — до 700 тысяч (ранее — до 300 тысяч), для юрлиц — до 2 млн рублей (ранее — до 600 тысяч). Полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним действует в России с сентября 2023 года.Также президент подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним «потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения». К таким товарам относят в том числе зажигалки и баллончики для их заправки, пишет ТАСС.Документ дополняет ст.14.53 КоАП. Закон о штрафах вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Продавать детям опасные газосодержащие товары, включённые в утверждённый правительством перечень, будет запрещено с марта 2025 года.#новости #законы
Помню как я пиво заказывал, когда мне 30 было. Официант срался, что у меня паспорта нет и другу, у которого паспорт был, отказывался пиво приносить т.к. не верил что это он (потом решили через менеджера).
Потом официант рассказал историю, как один школьник заказал алкашку по поддельному паспорту, а после этого пришли менты и решали как платить будут штраф. Москва.
Думаю и этот закон будет работать как-то так.