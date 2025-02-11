Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете на витринах и вывесках слов coffee или sale

Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении должно осуществляться на русском языке. Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например coffee, fresh, sale, shop, open.
это действительно такая важная проблема?
Конечно.
Квадроберов же именно так победили!
Верно, пенсия 10000000$ и евро
Уровень жизни как в 2500 году
Это Вы наверное ежегодную отмену/возврат зимнего времени не застали.
ну теперь заживем!)
Проблема с транспортом уже решена милорд...