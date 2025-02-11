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Таня Боброва
Ритейл

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о запрете на витринах и вывесках слов coffee или sale

Исключение — фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

  • Законопроект «направлен на защиту русского языка» и предлагает ограничить использование иностранных слов в «публичном пространстве»: рекламе, СМИ, на этикетках и вывесках, названиях жилых комплексов. Об этом говорится на сайте Госдумы.
  • Авторы отмечают, что согласно законодательству, «при использовании наряду с русским языком иных языков их тексты должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению». Но на практике компании «агрессивно и активно» размещают вывески, надписи и информацию об акциях и распродажах на иностранном языке.

Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении должно осуществляться на русском языке. Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например coffee, fresh, sale, shop, open.

из пояснительной записки к законопроекту
  • Для этого авторы хотят определить порядок использования русского языка в информации для потребителей в законе «О защите прав потребителей».
  • Ещё одно ограничение — запретить давать жилым комплексам и посёлкам, кварталам и микрорайонам названия на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений.
  • Против запрета на иностранные слова на вывесках уже выступили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли. Они в том числе отмечали, что замена названий обойдётся ритейлу в «десятки миллиардов рублей».
  • При этом регионы уже сами устанавливают правила оформления рекламных конструкций и вывесок. Например, осенью 2024 года использовать иностранные слова на вывесках запретили в Ярославле, если это не зарегистрированный товарный знак.

#новости #законы

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64 комментария
Pavel Zakharov

это действительно такая важная проблема?

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Что-то там про имя и машину

Конечно.

Квадроберов же именно так победили!

15
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Ste_swag

Верно, пенсия 10000000$ и евро
Уровень жизни как в 2500 году

1
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Arkadiy K

Это Вы наверное ежегодную отмену/возврат зимнего времени не застали.

1
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user name

ну теперь заживем!)

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D.

Проблема с транспортом уже решена милорд...

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