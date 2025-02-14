«Самокат» проведёт эксперимент по доставке продуктов дронами в Тольятти

Заказы можно будет забирать в специальных постаматах. Начать тестовую доставку продуктов дронами «Самокат» планирует в первом квартале 2025 года, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.Полёты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима на ограниченные расстояния. Дроны начнут доставлять заказы в постаматы, расположенные в нескольких районах Тольятти. По одному из сценариев, пользователь сможет выбрать пункт получения на карте.После этого в приложении станет доступен специальный ассортимент, включающий продукты и товары для дома. Максимальный вес заказа для доставки дроном не должен превышать 5 кг. Срок доставки составит от 30 минут, а время хранения заказа в постамате — три часа.Сейчас «Самокат» выбирает транспортные коридоры, которые позволят обеспечить безопасное тестирование технологии, а также прорабатывает другие детали проекта.Фото РБК«Самокат» может инвестировать в проект несколько десятков миллионов рублей, считает глава «Летающих грузовиков» Антон Блик. Деньги нужны на сами дроны, наземную инфраструктуру, сертификацию, страховку, антивандальные меры и другое, поясняет он. В самой компании сумму вложений не раскрыли.В перспективе аэродоставка может стать экономически выгодна районах со сложной географией или зонах без транспортного сообщения, полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Однако курьера в центре города дрон пока не заменит.#новости #самокат
Самое время скидывать продукты с дронов
Уже 2 года как реализуется
Не могу не напомнить о базе
🤣🤣🤣
Нижняя подсветка включна
Хорошая ли идея?