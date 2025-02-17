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Евгения Евсеева
Ритейл

Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию — их готовы принять и освободить площади

По слухам, бренды и сами готовятся к возвращению.

  • Ассоциация отправила компаниям предложение рассмотреть возможность возвращения в Россию, пишут «РИА Новости».

От имени Союза торговых центров мы хотели бы обратиться к возможным изменениям в текущем политическом ландшафте и их последствиям для возвращения ваших брендов на российский рынок.

из обращения
  • Чтобы выяснить готовность сотрудничать с иностранными компаниями, Союз торговых центров (СТЦ) опросил более 100 крупнейших торговых центров в России. Свыше половины готовы принять бренды обратно, предложив им для аренды существующие помещения или оперативно освободив занятые площади.

Как ассоциация, мы готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на рынке. Если ваши компании рассматривают возможность возобновления работы в российском секторе розничной торговли, мы приглашаем вас обсудить потенциальные возможности, включая индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению и стратегии, учитывающие специфику рынка.

из обращения
  • По словам вице-президента СТЦ Павла Люлина, несмотря на замещение на другие бренды, не все из них работают успешно — например, Just Clothes, «мимикрировавший» под Uniqlo. Поэтому ТЦ и ожидают возвращения иностранных компаний.
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • 12 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На фоне этого разговора возвращение в Россию начал рассматривать Hyundai, сообщило 14 февраля южнокорейское издание Hankyung.
  • 15 февраля источники Mash рассказали, что переговоры о возвращении в Россию ведут входящие в Inditex бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. В СТЦ заявили, что это неофициальные и частные разговоры: «Есть те, кто ведёт переговоры от лица Inditex, зондируют почву».
  • 16 февраля Telegram-канал Shot написал, что вернуться в страну может Uniqlo: якобы несколько бывших сотрудников получили вопрос от бывшего руководителя о потенциальной возможности снова работать в сети японского ритейлера. Никаких подробностей нет.
Полина Лааксо
Инвестиции
Суммарный объём торгов на рынке акций Мосбиржи в день звонка Путина и Трампа достиг максимума с марта 2022 года

А именно — 422,5 млрд рублей.

Дональд Трамп. Источник фото: AP

#новости

31
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197 комментариев
Андрей

Страна живёт в режиме как будто ничего не происходит, ближайшее время задача сделать как будто ничего не было. Зажмуривание как национальная идея

79
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Пам Падам

Я любила ходить в юникло и прочие. Но бл их уход воспринимаю как личное предательство. Пускай не возвращаются

49
9
9
8
Ответить
t t

Зажмуривание как национальная идеяа что там, из Израиля многие ушли? или все зажмуренные

14
Ответить
Vlad
13
2
Ответить
Фильморус

Это не страна живёт, это весь мир так живёт и покупает нефть и газ. Почему им можно, а другие должны прятаться?

9
Ответить
Yaroslav Makarov

Эта вся страна с тобой в одной комнате?

3
3
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Валька Терешкова
3
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