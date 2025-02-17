Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию — их готовы принять и освободить площади

Как ассоциация, мы готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на рынке. Если ваши компании рассматривают возможность возобновления работы в российском секторе розничной торговли, мы приглашаем вас обсудить потенциальные возможности, включая индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению и стратегии, учитывающие специфику рынка.