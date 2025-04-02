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Евгения Евсеева
Ритейл

Суд прекратил рассмотрение спора между совладельцами сети алкомаркетов «Ароматный мир»

Они договорились о решении разногласий между собой.

  • Арбитражный суд Москвы 1 апреля 2025 года прекратил производство по иску совладельца сети «Ароматный мир» Валерия Задорина к основному владельцу алкомаркетов — Павлу Задорину. Об этом говорится в карточке дела. Других деталей нет.
  • Валерий Задорин подал иск в начале февраля 2025-го. Он требовал признать сделку недействительной, — но в определении суда не уточнялось, какую именно.
  • Один из партнёров «Ароматного мира» и ещё один источник Shopper’s говорили, что в сети возник конфликт между собственниками. Его суть они не знали.
  • Валерий Задорин отказался от иска к Павлу Задорину, сославшись на решение договориться об урегулировании разногласий, пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости».
Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • «Ароматный мир» работает в России с 1998 года и объединяет, по данным «Ъ», около 1000 магазинов. По данным «Контур.Фокуса», Павлу Задорину принадлежит 57,5% в юрлице компании ООО «АМ Ритейл», 32,5% — у Валерия Задорина.

#новости #ароматныймир

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