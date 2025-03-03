В сети алкомаркетов «Ароматный мир» начался корпоративный конфликт — СМИ

Суть спора пока неизвестна. В начале марта 2025 года у ритейлера перестали работать сайт и приложение — компания объяснила это сбоем и «переездом» сайта на новый адрес.18 февраля 2025 года Арбитражный суд Москвы принял к производству иск совладельца «Ароматного мира» Валерия Задорина к основному владельцу сети алкомаркетов — Павлу Задорину. На это обратило внимание Shopper's.Согласно картотеке, это иск «о признании сделки недействительной» в интересах ООО «АМ Ритейл». О какой сделке идёт речь, в документе не указано. Заседание назначено на 1 апреля 2025 года. До этого, в ноябре 2024-го, Валерий Задорин подал иск к самому «АМ Ритейл» — «об обязании предоставить документы». Деталей также нет, заседание запланировано на 28 марта 2025 года.Один из партнёров «Ароматного мира» и ещё один источник Shopper’s говорят, что в сети возник конфликт между собственниками. Его суть они не знают. Три собеседника «Ъ» также говорят, что в компании разворачивается корпоративный конфликт между собственниками. Гендиректор сети Владислав Кардашев от комментариев отказался.Параллельно с новостями о судах, в начале марта 2025 года, у «Ароматного мира» возникли проблемы в работе сайта и приложения. Во «ВКонтакте» некоторые пользователи также жаловались, что получили сообщения о блокировке карт лояльности.Компания объяснила: её сайт «переехал» на новый адрес, магазины работают как обычно, все начисленные бонусы доступны, а на старом сайте и в приложении был сбой. «Чтобы не получать недостоверную информацию, просим удалить старое мобильное приложение», — добавил ритейлер и обещал выпустить новое «в ближайшее время».«Ароматный мир» работает в России с 1998 года и объединяет, по данным «Ъ», около 1000 магазинов. По данным «Контур.Фокуса», Павлу Задорину принадлежит 57,5% в ООО «АМ Ритейл», 32,5% — у Валерия Задорина.#новости