Gloria Jeans закроет магазины для подростков Ready! Steady! Go!, которые представила в мае 2024 года — РБК

Одна из причин — плохие продажи. Источник: Ready! Steady! Go!У сети было три точки — в Сочи, Казани и Волгограде. Первые две уже прекратили работу, последняя закроется в мае 2025 года, сообщили РБК источник, знакомый с планами компании, и два консультанта на рынке торговой недвижимости.Изначально компания рассчитывала расширить сеть до 50-100 магазинов площадью 600-800 м² каждый. На решение свернуть проект повлияло сразу несколько факторов, один из которых — плохие продажи, говорит источник издания.Часть товаров бренда ещё продаётся в интернет-магазине, какие-то «точечные вещи» в эстетике Ready! Steady! Go! продолжат выпускать, но от продвижения бренда компания отказалась. Скорее всего, Gloria Jeans сконцентрируется на развитии основной марки, а товары Ready! Steady! Go! станет продавать в отдельных зонах крупных магазинов, рассказывает другой собеседник РБК. Магазины могли закрыть для оптимизации затрат и перераспределения ресурсов: формат отдельных магазинов требует больших инвестиций в аренду, персонал, логистику и продвижение, особенно на этапе запуска, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. #новости #gloriajeans