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Евгения Евсеева
Ритейл

В Вологодской области закрылось 220 из 610 алкомаркетов после ограничения на продажу алкоголя

И снизилось число аварий и преступлений, совершённых в состоянии опьянения.

  • С 1 марта 2025 года из 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылось 220, включая 144 федеральных и 76 региональных, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.
  • В области с 1 марта сократили время продажи алкоголя по будням — купить спиртное можно только с 12:00 до 14:00. Ограничения не распространяются на продажи в выходные, а также рестораны, бары и кафе.
  • По словам Филимонова, задача — не закрытие точек, а их «перепрофилирование» в общепит и другие объекты, «способствующие развитию туризма и сферы услуг». Для этого бизнесу предлагают льготные займы на переоборудование.
  • Филимонов отметил, что статистика ГАИ говорит о «положительных изменениях». По сравнению с первым кварталом 2024 года количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 31%, а ДТП с участием пьяных водителей — почти вдвое. Наибольшее снижение аварийности — в будни.
Таня Боброва
Ритейл
«Рынок уже сильно зарегулирован, дальше закручивать гайки бессмысленно»: как бизнес отреагировал на ужесточение правил торговли алкоголем в регионах

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