В Вологодской области закрылось 220 из 610 алкомаркетов после ограничения на продажу алкоголя

И снизилось число аварий и преступлений, совершённых в состоянии опьянения.С 1 марта 2025 года из 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылось 220, включая 144 федеральных и 76 региональных, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.В области с 1 марта сократили время продажи алкоголя по будням — купить спиртное можно только с 12:00 до 14:00. Ограничения не распространяются на продажи в выходные, а также рестораны, бары и кафе.По словам Филимонова, задача — не закрытие точек, а их «перепрофилирование» в общепит и другие объекты, «способствующие развитию туризма и сферы услуг». Для этого бизнесу предлагают льготные займы на переоборудование.Филимонов отметил, что статистика ГАИ говорит о «положительных изменениях». По сравнению с первым кварталом 2024 года количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 31%, а ДТП с участием пьяных водителей — почти вдвое. Наибольшее снижение аварийности — в будни.Таня БоброваРитейл16 февр«Рынок уже сильно зарегулирован, дальше закручивать гайки бессмысленно»: как бизнес отреагировал на ужесточение правил торговли алкоголем в регионах Конспект материала Shopper's.#новости