Сотрудники магазинов одежды Re, «Син» и CR сообщили о сокращениях на фоне падения продаж — «Осторожно, новости»

В марте 2024 года инвестиционно-аналитическая Hindenburg Research заявила, что продажа российских активов LLP была фиктивной. Авторы со ссылкой на своих «тайных покупателей» утверждали, что компания продолжает продавать свои товары через третьих лиц. На фоне публикации акции LPP на Варшавской фондовой бирже обвалились на 36%.