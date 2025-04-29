Сотрудники магазинов одежды Re, «Син» и CR сообщили о сокращениях на фоне падения продаж — «Осторожно, новости»

Раньше Re, «Син» и CR работали в России под названиями Reserved, Sinsay и Cropp.Бывшие работники магазинов FES Retail рассказали редакции «Осторожно, новости», что людей увольняют из-за незакрытых планов, выполнить которые сложно из-за нехватки кадров. По словам собеседников, магазины отказались и от клининга — и обязали убираться самих консультантов.Точный масштаб сокращений неизвестен. По данным канала, они могут затронуть более сотни человек в различных регионах. В FES Retail сообщения не комментировали.В середине апреля 2025 года «Осторожно, новости» также узнали о проблемах с выплатой премий в «Син». Якобы за продажи их не начисляли «последние пару месяцев» — ссылаясь на «кризисные времена в компании». Но в «Син» тогда сказали, что столкнулись с техническими неполадками, и обещали доначислить деньги.Источник скриншота: «Осторожно, новости»29 марта 2022 года польский ритейлер LPP (Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito, House) закрыл магазины в России. В апреле сообщил о начале переговоров по продаже российского бизнеса. Уже в мае точки открылись под новыми названиями.По тогдашним словам источника «Ъ», близкого к LPP, покупателем активов стало подразделение LPP в Китае. В российском офисе говорили vc.ru, что имя покупателя не разглашается, и уточнили: компания не будет закупать товары брендов напрямую у LPP и не рассматривает параллельный импорт.В марте 2024 года инвестиционно-аналитическая Hindenburg Research заявила, что продажа российских активов LLP была фиктивной. Авторы со ссылкой на своих «тайных покупателей» утверждали, что компания продолжает продавать свои товары через третьих лиц. На фоне публикации акции LPP на Варшавской фондовой бирже обвалились на 36%.Источник фото: FES Retail#новости #сокращения