PepsiCo предупредила российских ритейлеров о возможных временных перебоях в поставках чипсов Lay's и других снеков

Причина — нехватка упаковки перед запуском обязательной марки��овки.PepsiCo ещё в марте 2025 года попросила ритейлеров сформировать запасы чипсов Lay's и Cheetos и сухариков «Хрустим», поскольку в мае-июле не сможет гарантировать стабильные поставки, пишет РБК. Ещё одно уведомление производитель направил в конце апреля.Его получила и «Лента», подтвердил представитель сети и добавил, что компания ждёт «незначительных перебоев в поставках». О предупреждении о технических сложностях, которые влияют на поставки, знает и источник издания ещё в одной крупной торговой сети.По данным РБК, PepsiCo связала проблемы с подготовкой к запуску в России обязательной маркировки снеков с 1 мая 2025 года. Компания выбрала типографский способ нанесения маркировки — на производство поступает упаковка с уже нанесёнными кодами.Но ключевые поставщики упаковки столкнулись с проблемами в работе оборудования, которое наносит коды. В результате объёмы производства снизились, и партнёры не могут гарантировать поставки упаковки в полном объёме до июля 2025-го, говорилось в письмах PepsiCo.В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в случае возможных перебоев в поставках ритейлеры нехватки чипсов не ждут: выпущенные до 1 мая товары можно продавать без маркировки, а у снеков длительный срок годности. В «Ленте» отметили: другие производители о проблемах не говорили, а запасы «достаточные».В X5 («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»), «Магните», «Ашане», «О'Кее», «Верном» и PepsiCo пока не ответили на запросы издания. В «Яндекс Лавке» отказались от комментариев. Минпромторг перенаправил вопросы PepsiCo и оператору системы маркировки.ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак», не ожидает сложностей с запасами чипсов. Там напомнили, что эксперимент по маркировке бакалеи, включая чипсы и снеки, шёл с 1 июня 2024 года. PepsiCo же «по каким-то внутренним причинам» не размещала заказы на изготовление упаковки до апреля 2025-го. По информации оператора, поставщики обеспечили производителю запас упаковки на четыре недели.Источник: Bloomberg / Getty Images / parade.com#новости