«М.Видео-Эльдорадо» обновила программу лояльности — вернула оплату бонусами до 50% стоимости товара

В октябре 2023 года компания разрешила оплачивать ими только треть цены товара.Изменения вступили в силу с 12 мая 2025 года, сообщила «М.Видео-Эльдорадо». Компания отметила, что так хочет «повысить гибкость клиентов в вопросе планирования трат».Фактически сеть вернула программу лояльности к условиям, которые действовали до октября 2023 года. До этого времени она давала оплатить бонусами 50% от цены товара, а затем — только 30%.Срок начисления бонусов — 15 дней, действовать они будут 180 дней. За покупку цифровой техники будут возвращать 3% стоимости, за аксессуары — 5%, сервисы — 10%.Источник: «М.Видео-Эльдорадо»#новости #мвидео #эльдорадо