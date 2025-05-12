Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Телеграм
Образование
Право
Инвестиции
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Ритейл

«М.Видео-Эльдорадо» обновила программу лояльности — вернула оплату бонусами до 50% стоимости товара

В октябре 2023 года компания разрешила оплачивать ими только треть цены товара.

  • Изменения вступили в силу с 12 мая 2025 года, сообщила «М.Видео-Эльдорадо». Компания отметила, что так хочет «повысить гибкость клиентов в вопросе планирования трат».
  • Фактически сеть вернула программу лояльности к условиям, которые действовали до октября 2023 года. До этого времени она давала оплатить бонусами 50% от цены товара, а затем — только 30%.
  • Срок начисления бонусов — 15 дней, действовать они будут 180 дней. За покупку цифровой техники будут возвращать 3% стоимости, за аксессуары — 5%, сервисы — 10%.
Источник: «М.Видео-Эльдорадо»
Источник: «М.Видео-Эльдорадо»

#новости #мвидео #эльдорадо

4
43 комментария