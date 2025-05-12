«Спортмастер» открыл первые магазины итальянской Kappa — Shopper’s

О таких планах ритейлера весной 2024 года говорили источники РБК.Монобрендовые магазины марки спортивной одежды Kappa заработали в апреле-мае 2025 года в ТРЦ «Галерея» и ТЦ «Балкания Nova» в Санкт-Петербурге, рассказали сотрудники торговых центров Shopper’s.Согласно сайту краснодарского «OZ молла», магазин работает с апреля. В саратовском «Триумф молле» и воронежском ТЦ «Галерея Чижова» помещения до конца мая на ремонте, сообщили сотрудники.«Спортмастер» также ищет работников для монобрендовых магазинов в «Мегах» в Казани и Новосибирске, уточняет издание. По словам руководителя отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежды Цветковой, в июле должен открыться первый магазин в Москве в ТЦ Columbus.По словам собеседников издания, площадь магазинов Kappa будет составлять около 300 м², а сам проект пока тестируют. «Спортмастер» отказался от комментариев.О том, что «Спортмастер» планирует запустить отдельную сеть магазинов для продажи товаров под брендом Kappa, говорили источники РБК в апреле 2024 года. По словам одного из них, открыть первые магазины ритейлер рассчитывал весной 2025 года. Других деталей не было.Скриншот vc.ru с сайта «Спортмастера» #новости #спортмастер