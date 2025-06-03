В вендинговых аппаратах с лета 2025 года начнут продавать энергетики по биометрии

А до конца года внедрят такие покупки и на кассах самообслуживания в магазинах.Сервис подтверждения возраста по биометрии протестируют на вендинговых автоматах компании «Фитвенд», рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Позже к нему подключатся и другие организации, ожидают в Центре биометрических технологий, операторе Единой биометрической системы (ЕБС).С помощью сервиса можно будет купить, например, энергетические напитки. Чтобы сделать это, нужно предварительно сдать свои данные в ЕБС — через Госуслуги или в отделениях банков.При покупке в ЕБС поступит запрос о возрасте покупателя, после чего он перенаправится в Единую систему идентификации и аутентификации. Если покупателю больше 18 лет, операцию одобрят. Компаниям придётся установить на вендинговые автоматы камеры для считывания биометрии, говорят в банке «Ак Барс», участвовавшем в разработке. Затраты не будут «слишком высокими», но на установку уйдёт до полугода.Также до конца 2025 года проверку возраста по биометрии добавят на кассах самообслуживания в магазинах. Сервис можно будет использовать для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, в том числе алкоголя и табачных изделий.Источник: «Известия»С марта 2025 года продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, запрещено по всей России. До этого регионы сами решали, устанавливать ли ограничение по возрасту. За нарушения предусмотрены штрафы.В ��ае Минцифры предложило подтверждать возраст при продаже энергетиков с помощью биометрии.В августе 2024 года — после того, как закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним приняли, — участники рынка говорили, что он «ставит под вопрос» торговлю ими в торговых автоматах и интернет-магазинах.#новости #энергетики